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委國掃黑致23死 民團疑濫殺平民

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
聯合國國際真相調查團發現，馬杜羅政府犯下系統性侵犯人權的行為，已構成危害人類罪。圖為委內瑞拉總統馬杜羅。（photo byPresidencia El Salvador on Wikimedia CC1.0）
聯合國國際真相調查團發現，馬杜羅政府犯下系統性侵犯人權的行為，已構成危害人類罪。圖為委內瑞拉總統馬杜羅。（photo byPresidencia El Salvador on Wikimedia CC1.0）

委內瑞拉警察與幫派爆發衝突，造成至少23人死亡！ 8日下午，委內瑞拉警察部隊—特別行動部隊（FAES）與特別戰術部隊（UOTE）前往首都卡拉卡斯的拉維加展開打擊犯罪的行動，與當地幫派發生衝突，造成至少23人死亡，據了解，這次衝突並沒有任何警察喪生，但被人權團體質疑為殺害無辜市民。

根據《路透社》報導，委內瑞拉警察與幫派在首都卡拉卡斯爆發衝突，造成至少23人死亡，衝突始於8日下午兩個警察部隊—特別行動部隊（FAES）與特別戰術部隊（UOTE）在遭幫派雜處的城市拉維加展開打擊犯罪的行動，人權活動家阿爾瓦拉多在推特表示，警察與幫派間的衝突持續至9日才結束。

隸屬於人權團體「委內瑞拉人權教育行動計畫」（PROVEA）的阿爾瓦拉多表示，這是史上最嚴重的警民衝突。據阿爾瓦拉多、其他人權運動家及媒體《UltimasNoticias》（立場被認為與執政的委內瑞拉聯合社會黨接近）的說法，這次衝突似乎沒有任何警察喪生。

報導指出，聯合國國際真相調查團先前發現，馬杜羅政府犯下系統性侵犯人權的行為，已構成危害人類罪。去年該組織也呼籲解散FAES，因FAES執行多起法外處決。對此，委內瑞拉馬杜羅政府則表示，聯合國國際真相調查團的報告為虛假事實。

據委內瑞拉暴力觀察站所稱，委內瑞拉是世界上暴力問題最嚴重的國家之一，在2020年約每10萬人中有45.6人遭謀殺。

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委內瑞拉 警察 人權

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