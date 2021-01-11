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攸關下游水源命脈 衣索比亞大壩爭端未解

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
衣索比亞大壩的問題持續牽動著東非國家的區域局勢。（Photo by Andrew Longton on Wikimedia under CC 2.0）
衣索比亞大壩的問題持續牽動著東非國家的區域局勢。（Photo by Andrew Longton on Wikimedia under CC 2.0）

衣索比亞建造水壩，事關埃及、蘇丹的用水，三方對此問題再次談不攏。三方的外交部長等官員近日會面談判，仍無法達成共識，以致陷入僵局。衣國自2011年開始興建大壩，目前大壩已經完成，但尚未蓄水完畢，期間3國曾多次談判，都未能有共識，大壩至今尚難完全運作。

注水計畫延宕

根據《半島電視台》報導，近日衣索比亞、埃及與蘇丹之間針對衣索比亞復興大壩的住水問題再度談判破裂，衣索比亞預計將於今年7月將大壩水位提升至145公尺，但是經過3方外交部長與水資源部門的會談後，蘇丹國家電視台率先透露談判破裂。

《彭博社》提到、原因是蘇丹反對衣索比亞8日對非洲聯盟提出要在大壩內注水的計畫，蘇丹農業部長阿巴斯甚至說，不能再讓這樣惡意的對話持續下去，不過衣索比亞與埃及各自發出聲明，不滿蘇丹破壞了原本已經約定好的條件，甚至阻止他們舉辦專家會議。

埃及反應激烈

負責為3國進行協調的南非外交部長，非洲聯盟輪值主席潘多爾甚至直言，3\間的談判已經到了盡頭。衣索比亞是非洲人口第2多的國家，但是該國普遍貧窮，大壩在農業與水力發電的收益被政府認為是讓衣國1.1億民眾擺脫貧窮的最好方式。

最下游的埃及由於農業相當依賴尼羅河用水，因此反對的態度最強；蘇丹雖然認為大壩可以調節洪水，但也擔心大壩不夠安全，影響到下游蘇丹民眾的安危。衣索比亞現在還有內亂的問題要解決，蘇丹也正處於過渡政權的轉型期下，大壩問題看來將會持續產生紛爭。

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