聽新聞
test
0:00 / 0:00
馬克宏夫婦遭爆去年花2000萬買鮮花 法民眾怒：很可恥
法國總統馬克宏和他妻子碧姬近日被媒體踢爆，去年在疫情期間花了近60萬歐元買鮮花放官邸，因此被冠上「可恥」的罵名。
法國政治刊物Politis指出，馬克宏夫婦去年花費54.1萬歐元（約新台幣1839萬元）買鮮花並放在官邸愛麗舍宮內。這代表他們的鮮花預算是前總統歐蘭德（Francois Hollande）和薩科齊（Nicolas Sarközy）的五倍之多，引起民眾激烈反彈。
歐蘭德在2012年至2017年間擔任法國總統，2011年花了11.7萬英鎊（約新台幣432萬元）買鮮花，而薩科齊在2007年至2017年間擔任總統，據報花費12.9萬英鎊（約新台幣477萬元）買鮮花。
據報導，馬克宏夫婦花了約1.8萬英鎊（約台幣66.6萬元）買植物、1.8萬英鎊（約台幣66.6萬元）買蘭花、逾2.8萬英鎊（約台幣103萬元）買觀葉植物、以及約36萬英鎊（約台幣1332萬元）購買用來製作花束的鮮切花。
馬克宏夫婦的鮮花支出震驚外界，新冠疫情重創法國經濟，馬克宏甫承諾推動1000億歐元刺激方案以應對疫情衝擊。
不少民眾在社群媒體上痛批馬可宏夫婦很可恥，有人說，「我們被要求存錢，我們被課更重的稅，結果他卻在爽」。另一人發推文說，「有夠丟臉，這對那些一無所有的人很不尊重，浪費公帑」。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言