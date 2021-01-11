馬克宏夫婦遭爆去年花2000萬買鮮花 法民眾怒：很可恥

法國總統馬克宏和他妻子碧姬近日被媒體踢爆，去年在疫情期間花了近60萬歐元買鮮花放官邸，因此被冠上「可恥」的罵名。

法國政治刊物Politis指出，馬克宏夫婦去年花費54.1萬歐元（約新台幣1839萬元）買鮮花並放在官邸愛麗舍宮內。這代表他們的鮮花預算是前總統歐蘭德（Francois Hollande）和薩科齊（Nicolas Sarközy）的五倍之多，引起民眾激烈反彈。

歐蘭德在2012年至2017年間擔任法國總統，2011年花了11.7萬英鎊（約新台幣432萬元）買鮮花，而薩科齊在2007年至2017年間擔任總統，據報花費12.9萬英鎊（約新台幣477萬元）買鮮花。

據報導，馬克宏夫婦花了約1.8萬英鎊（約台幣66.6萬元）買植物、1.8萬英鎊（約台幣66.6萬元）買蘭花、逾2.8萬英鎊（約台幣103萬元）買觀葉植物、以及約36萬英鎊（約台幣1332萬元）購買用來製作花束的鮮切花。

馬克宏夫婦的鮮花支出震驚外界，新冠疫情重創法國經濟，馬克宏甫承諾推動1000億歐元刺激方案以應對疫情衝擊。