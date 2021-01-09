西班牙數十年來最大風雪 釀3人死逾千人受困車中

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導
西班牙降暴風雪，首都馬德里頓成銀白世界。（路透）
西班牙降暴風雪，首都馬德里頓成銀白世界。（路透）

西班牙8日降下數十年來最大的暴風雪，全國半數以上地區9日被列入紅色警報，氣象預報指出，首都馬德里未來24小時降雪量恐達20公分。暴風雪已造成3人死亡，逾1500人受困車中動彈不得。

西班牙內政部長呼籲民眾最近避免不必要的外出，「我們正面臨近50年來最強的暴風雪」。

一名遊民被發現陳屍在雪堆中，另有一對男女在南部城市馬拉加駕車遇上河水暴漲，被洪水沖走而溺斃。

大雪導致許多車輛卡在路上動彈不得。（路透）
大雪導致許多車輛卡在路上動彈不得。（路透）
民眾在馬德里的太陽門廣場堆起雪人。（法新社）</p><!--3--><p> SPAIN-WEATHER-SNOW</p><p> People walk past a snowman in Puerta del Sol in Madrid amid a heavy snowfall on January 9, 2021. - Snowstorms across much of Spain left three people dead and caused chaos across much of the country, trapping motorists and closing the capital's air and rail links, with more falls to come. (Photo by Gabriel BOUYS / AFP)
民眾在馬德里的太陽門廣場堆起雪人。（法新社）

SPAIN-WEATHER-SNOW

People walk past a snowman in Puerta del Sol in Madrid amid a heavy snowfall on January 9, 2021. - Snowstorms across much of Spain left three people dead and caused chaos across much of the country, trapping motorists and closing the capital's air and rail links, with more falls to come. (Photo by Gabriel BOUYS / AFP)

西班牙 馬德里

延伸閱讀

首批進口豬70.54公噸報到 食藥署：還有數批檢驗後上市

零下35.8度！西班牙連破最低溫紀錄 鴨子行走結凍水面

脫歐後遺症… 旅居西班牙英國人被拒搭機「居留證失效」

雲鼎阿二麻辣鍋「選台豬」貴30元　消費者質疑：為什麼要佔人便宜

相關新聞

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

彭博報導，印尼搜救當局稱，國營嘉魯達印尼航空子公司三佛齊航空（Sriwijaya Air）182號航班在首都雅加達起飛後...

西班牙數十年來最大風雪 釀3人死逾千人受困車中

西班牙8日降下數十年來最大的暴風雪，全國半數以上地區9日被列入紅色警報，氣象預報指出，首都馬德里未來24小時降雪量恐達2...

丹麥兒童卡通主角擁「世界最大鵰」 觀眾看傻眼

丹麥近期推出一檔全新的兒童卡通節目，主角約翰．迪勒曼（John Dillermand）被設定成擁有一根世界最長的生殖器，而主角能利用它做盡各種好事和壞事，節目播出後引發正反兩面熱議。

東奧開幕前200天進入緊急事態 內部不滿：高層無謀只會帶頭喊衝

誠如國際奧會（IOC）最資深委員龐德所說，「病例急增就如房間裡的大象」，暗示舉辦東京奧運明顯有風險，但有人視而不見。東奧組委會內部認為東奧舉辦的關鍵在2月，對高層無謀只會帶頭喊衝，感到失望。

民主黨準備閃電彈劾川普 來不及趕他下台但能封殺他政途？

美國總統川普的大批粉絲強行攻入國會，事前發表煽動演說的他淪為眾矢之的。現在以聯邦眾議院議長波洛西為首的民主黨人正準備「閃電行動」，計畫11日提案、13日表決，要「精神失常」的川普現在就走人，以免他繼續興風作浪、甚至引發核戰。 但是距離川普卸任只剩12天，國會還有可能彈劾成功嗎，這樣做的意義又是什麼？

北韓全代會宛如「金正恩個展」 白馬王子造型曝光

北韓5日起連日在首都平壤舉行勞動黨第8次全國代表大會，由領導人金正恩率領7000多名官員與各代表商討政務。而北韓中央電視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。