西班牙數十年來最大風雪 釀3人死逾千人受困車中

西班牙8日降下數十年來最大的暴風雪,全國半數以上地區9日被列入紅色警報,氣象預報指出,首都馬德里未來24小時降雪量恐達20公分。暴風雪已造成3人死亡,逾1500人受困車中動彈不得。

西班牙內政部長呼籲民眾最近避免不必要的外出,「我們正面臨近50年來最強的暴風雪」。

一名遊民被發現陳屍在雪堆中,另有一對男女在南部城市馬拉加駕車遇上河水暴漲,被洪水沖走而溺斃。 大雪導致許多車輛卡在路上動彈不得。(路透) 民眾在馬德里的太陽門廣場堆起雪人。(法新社)

SPAIN-WEATHER-SNOW

People walk past a snowman in Puerta del Sol in Madrid amid a heavy snowfall on January 9, 2021. - Snowstorms across much of Spain left three people dead and caused chaos across much of the country, trapping motorists and closing the capital's air and rail links, with more falls to come. (Photo by Gabriel BOUYS / AFP)