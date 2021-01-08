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寒流發威最新低溫特報！今下午到明上午16縣市急凍6度

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零下35.8度！西班牙連破最低溫紀錄 鴨子行走結凍水面

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
西班牙近日2度刷新最低溫紀錄，首都馬德里市中心麗池公園的一個池塘6日水面結凍，有人因此拍到兩隻鴨子直接在冰上閒晃。畫面翻攝：LADbible
西班牙近日2度刷新最低溫紀錄，首都馬德里市中心麗池公園的一個池塘6日水面結凍，有人因此拍到兩隻鴨子直接在冰上閒晃。畫面翻攝：LADbible

全球許多國家目前正出現極低溫西班牙最近就連續2天刷新最低溫紀錄，首都馬德里居民則上網分享他們拍到的各種趣味影像。

LADbible報導，馬德里市中心麗池公園（Retiro Park）的一個池塘6日水面結凍，有人因此拍到兩隻鴨子直接在冰上閒晃，另外有人錄到好幾隻魚在冰下張大嘴巴，但根本沒辦法吃到落在冰上的麵包屑。

還有一支影片則顯示池塘的一半水面已經解凍，許多人正開開心心地划船，另外一半水面則仍未解凍，幾隻鴨子就站在冰上東張西望，好像完全不在意人類就近在咫尺。

西國目前官方最低溫紀錄是1956年測得的攝氏零下32度，euronews指加泰隆尼亞地區一個位處海拔約2305公尺的氣象站6日先測得破紀錄的攝氏零下34.1度。

萊昂（León）的另一處氣象站隔日就通報有紀錄以來最冷一天的攝氏零下35.8度，只要西班牙國家氣象局（AEMET）正式認證，就會締造伊比利半島的新低溫紀錄。

西班牙首都馬德里市中心麗池公園的一個池塘6日水面結凍，有人錄到好幾隻魚在冰下張大嘴巴，但根本沒辦法吃到落在冰上的麵包屑（左），另外有人拍到幾隻鴨子站在結冰水面張望，好像完全不在意人類就在已解凍的區域划船。畫面翻攝：LADbible
西班牙首都馬德里市中心麗池公園的一個池塘6日水面結凍，有人錄到好幾隻魚在冰下張大嘴巴，但根本沒辦法吃到落在冰上的麵包屑（左），另外有人拍到幾隻鴨子站在結冰水面張望，好像完全不在意人類就在已解凍的區域划船。畫面翻攝：LADbible

低溫 西班牙

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