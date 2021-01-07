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東奧、疫情、外交 菅義偉新年三考題

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
菅義偉2021年仍面臨國內外多方的政治挑戰。（網路截圖）
菅義偉2021年仍面臨國內外多方的政治挑戰。（網路截圖）

疫情、東奧、中美關係，2021年的對於日本菅義偉政府而言，是充滿挑戰的一年。日本媒體盤點菅義偉政府新的一年將面臨的挑戰，除了前景茫然的東京奧運，以及無法有效控制的疫情飽與孱弱經濟，還有在美國拜登上台後，日本該如何在美中之間自處，與未來跟鄰國之間的關係，都將面臨轉變。

對內：疫情、東奧

Nippon報導，在內政方面，菅義偉政府面臨最嚴峻的挑戰就是疫情的衝擊，在疫情爆發後，日本經濟一落千丈，要如何讓經濟復甦，成了菅義偉首要面對的課題。而去年成為壓垮安倍政府的最後一根稻草的東京奧運，在近日東京都確診不斷飆高，甚至頒布緊急狀態，已經砸下巨資的東奧能否如期舉行，各國都在關注。

對日本政壇而言，2021年從開始就十分忙碌，國會於1月中旬召開會議，審議預算然後審議內閣的立法議程，而經過一年的推遲，東京奧運應該在7月23日開始，而今年9月更是菅義偉所屬的自民黨領導人選舉。另外，目前所有眾議院議員將於10月21日屆滿，因此今年秋季必須要舉行大選。另外，東京都議會今年夏天也會舉行選舉。

媒體認為，當安倍晉三狼狽下台、菅義偉匆促接任時的「蜜月期」，還是有頗高的支持率，而外界猜測，菅義偉可能會利用蜜月期衝刺，鞏固秋季選舉，但菅義偉堅持認為有關新冠病毒的相關政策為優先。

對外：國際外交關係

另外，等菅義偉的「蜜月期」過去，內閣的批准率大幅下降，尤其「Go Travel」國內旅遊振興政策沒有急事止損，導致確診大增，也引發民眾批評，加上安倍晉三留下的「櫻花醜聞」，也多少拖累同黨的菅義偉。

日本時報報導，在對外關係上，除了和韓國的經貿政治關係，更關鍵的是當美國拜登正式上台，勢必改變美中關係，而向來是美國強力軍事盟友，但和中國保持密切經貿關係的日本，該如何在中美拉鋸之間自處，也是菅義偉政府的挑戰。

尤其安倍過去在國際關係上的影響重大，讓日本從依附關係變成更加獨立，他強調日本國安為第一優先，並且強調要用民主和法治等普世價值在國際社會中發揮作用，這在過去的歷任首相中都很少見，但菅義偉要如何延續或者改變安倍路線，引發全世界關注。

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菅義偉 東京奧運 日本

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