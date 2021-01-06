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委內瑞拉政府鬧雙胞 制裁令民生凋蔽

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
委內瑞拉正式分裂成2個國會與2個政府的狀況，持續政治與經濟的紛亂。圖為馬杜羅（Photo by Presidencia El Salvador on Wikimedia under CC 1.0）
委內瑞拉正式分裂成2個國會與2個政府的狀況，持續政治與經濟的紛亂。圖為馬杜羅（Photo by Presidencia El Salvador on Wikimedia under CC 1.0）

委內瑞拉似乎已經分裂成2個國家！委內瑞拉近日議會大選結果出爐，支持現任總統馬杜羅的政黨在國會拿下絕大多數席次，但是於2018年就另立政府的反對派瓜伊多並不承認這場選舉，並堅持要以他當選時的國會運行政府，委內瑞拉自2019年分裂政府後，國家持續陷入混亂。

淪為代理人政爭

根據《英國廣播公司》與《NBC新聞網》報導，委內瑞拉議會「全國代表大會」近日大選結果出爐，支持現任總統馬杜羅的政黨聯盟在277席中拿下256席，但是反對派認為選舉不公，反對派領袖瓜伊多帶領過去

當選的議員進行宣誓，並不承認新的國會。

由於瓜伊多所屬的政黨聯盟於2018年底的大選中獲得多數，並在2019年1月時，任命瓜伊多為臨時代總統，但馬杜羅不願意下台，到2020年1月，反對瓜伊多的委內瑞拉無黨籍議員帕拉當選議長，但反對派在其他地方同時宣示瓜伊多為新議長，因此政府持續鬧雙胞。

瓜伊多陣營獲得美國、歐盟、英國與多數西方國家的支持，但馬杜羅背後也有中國與俄羅斯相挺，在2020年底時委內瑞拉又再度舉行大選，不過當初瓜伊多占多數的舊國會不願意承認新的選舉，因此目前委內瑞拉除了雙政府以外，還有雙國會同時運作，政治持續陷入混亂。

經濟衰退民生凋蔽

而全球油價下跌和美國的制裁讓委內瑞拉出口收入銳減，加上國內政策不當也使委內瑞拉經濟陷入崩潰邊緣，馬杜羅政府為此大量加印貨幣，卻又導致通貨膨脹，使國內貨幣幾乎一文不值，物價飛漲而造成商業停擺，入口貨品價格飛升，食物和藥物短缺下，更爆發大規模饑荒。

經濟加上政治的動盪，使得過去3年就有230多萬委內瑞拉人逃往逃亡秘魯、厄瓜多、智利、哥倫比亞、巴西等國，成為南美洲現代史上最大規模的難民潮。

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委內瑞拉 瓜伊多

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