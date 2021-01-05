快訊

美醫療系統快崩潰！洛杉磯救護車奉命 放棄存活機率渺茫者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本與墨西哥同意 擴增CPTPP成員

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
日本外相茂木敏充（左）訪問墨西哥時會晤墨國外長艾布拉德。他們同意擴增跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的會員（網路照片）
日本外相茂木敏充（左）訪問墨西哥時會晤墨國外長艾布拉德。他們同意擴增跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的會員（網路照片）

日本外相和墨西哥外長5日同意就穩定執行「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）進行協調，兩人也同意擴增這項自貿協定的會員。

日本外務省說，日本外相茂木敏充在會晤墨國外長艾布拉德時說，日本希望密切合作，以維持和強化這個自由開放的經濟架構。

日本預計將主持多場會談以擴大該組織的成員。日本今年接替墨西哥擔任CPTPP主席。

英國、中國大陸和南韓最近展現加入這個CPTPP的興趣，而日本官員則密切關注美國華府是否會在總統當選人拜登的任內重返這個自由貿易架構。

這個TPP集團包括澳洲、文萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南。在美國於2017年退出後，該協定於2018年12月生效。

外務省說，盛木敏充與艾布拉德還同意合作解決北韓的核發展和氣候變遷等全球性問題，而墨西哥將在2021和2022年以非常任理事國身份加入聯合國安理會

日本經濟產業省說，茂木敏充在與墨國經濟部長克洛蒂埃會晤時，促請墨西哥改善在1,300家日企在墨國運營的商業環境。

墨西哥 日本 CPTPP

延伸閱讀

全球疫情重災區墨西哥 批准緊急使用牛津疫苗

墨西哥首在台灣發債 壽險業者狂買讓墨國副財長推文了

英不引渡亞桑傑美表失望 墨西哥願提供政治庇護

中國想進CPTPP踢鐵板 日相菅義偉：很難

相關新聞

日本與墨西哥同意 擴增CPTPP成員

日本外相和墨西哥外長5日同意就穩定執行「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）進行協調，兩人也同意擴增這項自貿協定的會...

歐中投資協定3個重大啟示 台灣緊抱的美國夢該醒了？

妖魔化中國在台灣還是十分興盛的顯學，例如大陸的新冠疫苗就被當成什麼毒針似的，好像打了就算不會致命，也恐怕會產生什麼難以逆料的副作用。但中國不是被妖魔化之後就真的會成為妖魔，這是台灣一直學不會的道理，正因為如此，台灣對中國與歐盟談成了歐中投資協定，不是置之不理就是從中讀不出什麼訊息來。

美國助卡達結束3年孤立？ 專家：也該為當年造成這局面負責

近三年半前，沙烏地阿拉伯為首的中東四國，指控卡達支持恐怖主義及恐怖組織伊斯蘭國，聯手與卡達斷交。這場僵局在4日晚間出現突破，沙國當日重新開放與卡達的陸空邊界，恢復兩國商業及旅遊往來，向結束此一外交危機邁出了第一步。

澳洲總理：亞桑傑只要解決法律問題 可自由返國

在英國法院拒絕將維基解密（WikiLeaks）澳洲籍創辦人亞桑傑引渡至美國後，澳洲總理莫里森今天表示，亞桑傑只要解決針對...

新加坡政府毀諾！坦承隨時可查閱人民接觸史 網友氣炸

新加坡政府曾多次向人民保證，政府推出的追蹤新冠肺炎患者接觸史APP「TraceTogether」蒐集到的資料，只會用於追...

日本座間9屍命案上訴截止 被告白石隆浩死刑定讞

日本2017年發生震驚社會的「座間9屍命案」，東京地方法院去年12月一審判決被告白石隆浩死刑。白石事後撤回上訴，今天凌晨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。