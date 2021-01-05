日本與墨西哥同意 擴增CPTPP成員

日本外相和墨西哥外長5日同意就穩定執行「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）進行協調，兩人也同意擴增這項自貿協定的會員。

日本外務省說，日本外相茂木敏充在會晤墨國外長艾布拉德時說，日本希望密切合作，以維持和強化這個自由開放的經濟架構。

日本預計將主持多場會談以擴大該組織的成員。日本今年接替墨西哥擔任CPTPP主席。

英國、中國大陸和南韓最近展現加入這個CPTPP的興趣，而日本官員則密切關注美國華府是否會在總統當選人拜登的任內重返這個自由貿易架構。

這個TPP集團包括澳洲、文萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南。在美國於2017年退出後，該協定於2018年12月生效。

外務省說，盛木敏充與艾布拉德還同意合作解決北韓的核發展和氣候變遷等全球性問題，而墨西哥將在2021和2022年以非常任理事國身份加入聯合國安理會

日本經濟產業省說，茂木敏充在與墨國經濟部長克洛蒂埃會晤時，促請墨西哥改善在1,300家日企在墨國運營的商業環境。