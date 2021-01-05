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新加坡政府毀諾！坦承隨時可查閱人民接觸史 網友氣炸

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
新加坡政府推出的追蹤新冠肺炎患者接觸史APP「TraceTogether」。（法新社）
新加坡政府推出的追蹤新冠肺炎患者接觸史APP「TraceTogether」。（法新社）

新加坡政府曾多次向人民保證，政府推出的追蹤新冠肺炎患者接觸史APP「TraceTogether」蒐集到的資料，只會用於追蹤新冠患者接觸史，不會用在其他方面，鼓勵民眾下載，不過，內政部次長陳國明4日在國會接受質詢時承認，警方「調查刑事案件」時也可以取用這些資料，等於推翻先前的保證，引起網友譁然，許多人認為被騙，發文說已怒刪這款APP。

新加坡近八成民眾自願下載TraceTogether，這個APP會記錄使用者去過哪些地方。近日政府宣布，未來必須下載TraceTogether，才能進入各類公共場所，包括超市、工作地點等，因此下載的民眾愈來愈多。

TraceTogether用手機APP或藍牙裝置監控用戶所在地和接觸者。如果用戶確診新冠肺炎，TraceTogether的資料能讓政府很快找到患者接觸過的人，控制疫情傳播。

4日當天，TraceTogether更新了隱私條款，內文寫到：「我們要誠實告訴您，TraceTogether的資料可能用在公民安全受威脅時，新加坡警方依據刑事訴訟法，有權為了刑事調查獲取任何資料，包括TraceTogether的資料。 」

不願具名的新加坡人說：「大多數人不是因為一天到晚被監視而生氣，畢竟到處都有監視器，他們是因為感覺受騙而發火。」

新加坡 新冠肺炎 患者

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