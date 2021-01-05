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傻眼！印度疫情水深火熱 當局卻要花770億重蓋政府大樓

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
每年印度國慶慶典都在新德里國王大道舉行。（美聯社）
每年印度國慶慶典都在新德里國王大道舉行。（美聯社）

BBC報導，印度政府打算花2000億盧比（約台幣770億元）重蓋中央政府大樓、國會大樓和總理官邸，反對者告上法院希望撤銷此案，理由是這筆錢大可用來改善人民生活，不能浪費在無謂的事務上，不過，最高法院5日准許政府繼續執行此計畫。

這個計畫名為「中央前景計畫」，內容包括：拆除殖民地時期落成的國會大樓並重建，定2022年印度獨立75周年時完工；新建一棟大樓，作為中央政府多個部會的辦公室；為總理和副總統新建官邸；首都新德里國王大道全長3公里，每年國慶慶典都在此舉行，這條幹道也將翻新。

印度最大反對黨國大黨批評說，人民黨政府「在新冠肺炎疫情蔓延和經濟衰退時，花這麼多錢翻新和重建政府大樓，他們心目中的優先要務真荒謬」。印度經濟連續兩季萎縮。

政府則辯護說，目前的國會大樓在1920年代落成，「斑駁老舊不堪用」，需要重蓋才能容納已經變多的國會議員和工作人員。

印度 新冠肺炎

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