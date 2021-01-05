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前總統涉嫌政變 中非共和國展開調查

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
中非共和國政府指控前總統博齊澤在去年的總統大選前，策劃發動政變。（photo byUNDPon Wikimedia under CC2.0）
中非共和國政府指控前總統博齊澤在去年的總統大選前，策劃發動政變。（photo byUNDPon Wikimedia under CC2.0）

中非共和國政府指控前總統博齊澤意圖政變，隨即對他展開司法調查。中非共和國政府4日指控前總統博齊澤在去年12月27日的總統大選前，在武裝團體的協助下，策劃發動政變，企圖影響總統大選，已對他展開司法調查。對於中非共和國政府的指控，博齊澤則予以否認。

根據《半島電視台》報導，中非共和國政府指控博齊澤在去年12月27日的總統大選前，在武裝團體的協助下，於12月19日策劃發動政變，已對他展開司法調查。中非共和國政府表示，博齊澤與三個武裝團體結盟，企圖進犯首都班吉，影響總統大選。

對於中非共和國政府的指控，博齊澤予以否認，博齊澤曾在2003至2013年間擔任中非共和國總統，被推翻後流亡海外，於2019年12月返回國內，並在去年宣布將參加去年的總統大選，但中非共和國最高法院取消了他的參選資格。

根據《新華網》報導，中非共和國國家選舉機構4日晚間公布總統選舉首輪投票初步結果，現任總統圖瓦德拉獲得約34.7萬張選票，得票率53.92%，前總理多洛蓋萊得票率則為21.01%，位列第二。

報導指出，中非憲法法院將於近日開始受理對總統選舉投票初步結果的申訴，最晚於本月19日公布首輪投票最終結果，若有候選人獲得過半數選票，直接當選總統，否則得票最多的前兩名候選人將於2月14日進入第二輪投票。

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