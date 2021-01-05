詭異！正妹口譯員雙手反銬陳屍反鎖房間 警方稱輕生

土耳其近日發生一起離奇命案，一名烏克蘭籍的口譯員被發現陳屍於自家，她的雙手被反銬、頭部套上塑膠袋，屋子正門及窗戶全被從內部反鎖，案發現場令人匪夷所思。

死者為30歲的諾維特斯卡雅（Kristina Novitskaya），她2日於愛琴海沿岸博德魯姆（Bodrum ）度假勝地的家中被發現，人已氣絕多日。詭異的是，屍體「坐在」房間正中央的椅子上，同時家中前門及窗戶皆以鑰匙從內部反鎖，鑰匙還留在孔中，現場也沒有任何掙扎痕跡。

土耳其警方報告指出，監視器顯示自12月31日一次客房服務點餐後，就沒有人造訪過諾維特斯卡雅的房間，現場還發現繩索、木炭和圍巾等物品，官方迄今尚未宣布死亡原因，案件目前也以自殺為方向展開調查。

諾維特斯卡雅畢業於基輔國立語言大學（Kyiv National Linguistic University），在校研習東方語言，習得流利的土耳其語後前往當地生活工作，並擔任專業口譯員及舞蹈老師。

警方認為疫情期間，諾維特斯卡雅因缺乏工作，在沮喪下輕生。但她的友人強烈懷疑，指出「熱愛生活」且「開朗」的諾維特斯卡雅不可能自殺。一位學生時代的朋友強調，諾維特斯卡雅是位非常善良率真的人，不與人衝突，並總是貼心幫助他人。

友人也說，諾維特斯卡雅對於在土耳其的生活「極度保密」，從未在社群媒體上分享自己的感情生活，還暗示一名土耳其的重要人物似乎與案情有關。但這位友人並未提供任何細節，只說「不相信任何版本的解釋，我認為他們（警方）正努力替某個重要人物掩蓋真相」。