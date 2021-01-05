伊朗濃縮鈾升至20% 施壓美國「核勒索」

伊朗徹底撕毀《全面核協議》，並將濃縮鈾濃度提升至20%！國際原子能委員會（IAEA）4日正式宣告，伊朗正將濃縮鈾的濃度從3.6%、4.1%逐步提升，違反過去核協議的標準。由於伊朗的戰略科學家遭到暗殺，國會憤而通過提升濃度的命令，這也增加未來拜登政府上任後的外交挑戰。

濃度提升至20%

根據《英國廣播公司》報導，IAEA正式經過調查後表示，伊朗目前正積極將境內的濃縮鈾濃度提升到可以製造貧鈾武器的20%，而且後續就有機會提升到製作核彈的90%，美國國務院發表聲明，嚴正譴責伊朗的行為是核武競賽的擴張，但伊朗堅持濃縮鈾是為和平用途。

伊朗也反駁稱，過去因為川普總統片面毀約，於2018年退出《全面核協議》，還對伊朗進行經濟制裁，讓伊朗不顧國際反對，必須要發展核能，以求自保。

官員遭刺、不滿四起

2020年11月，伊朗的首席核科學家法克里扎德遭到謀殺身亡，伊朗當局歸罪於以色列情報局進行的刺殺，但以色列並未承認，如果加上1月革命衛隊指揮官蘇雷曼尼遭到美軍刺殺，伊朗1年來2位國家重要的領導人物遭到刺殺，讓國會無法再忍受，因此通過了提升濃縮鈾濃度的命令。

原本伊朗總統魯哈尼對於國會的激進提案頗有微詞，認為這會破壞與即將上任的拜登政府重新就《全面核協議》談判的氛圍，但如今卻也遵從國會的命令，外界認為這是為了向拜登施壓，爭取更多談判籌碼。不過身為核協議成員之一的歐盟也警告伊朗，已經違反核協議禁止核擴張的宗旨。

《美國之音》提到，與伊朗在區域問題成死對頭的以色列更是不滿指出，伊朗就是在發展核武。總理納坦雅胡更揚言不顧一切，都不會讓伊朗有機會發展核武。《全面核協議》原於2015年由伊、美、中、歐、俄、英等國簽訂，但自2018年美退出後即形同虛設。

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