伊朗實施提高鈾濃縮豐度措施     

（德國之聲中文網）伊朗開始將濃縮鈾豐度增至20%。政府發言人拉比（Ali Rabiei）稱，已向國際原子能機構通報了這一步驟及一份相關法律，該法允許做這一提煉。

伊朗原子能機構和該國總統魯哈尼都反對這一新原子能法。拉比表示，盡管政府內部存有疑慮，該法也必須貫徹。伊朗憲法規定，議會通過的法律無論如何都必須落實。

有爭議法律

去年11月底，伊朗議會內的現政府反對人士和強硬派聯手通過了一份新的原子能法。該法規定，國家原子能機構必須每年生產、儲存120公斤豐度為20％的濃縮鈾。在政治上頗耐人尋味的是，該法責成伊朗退出國際原子能機構備忘錄，從而限制以致禁止聯合國視察員進入伊朗核設施。

該法全面違反了2015年達成的伊朗核問題維也納協議。簽署該協議的伙伴國美、俄、中、英、法以及德國希望能經由經濟接近換取伊朗放棄核武計劃。

魯哈尼面臨權力鬥爭

伊朗總統魯哈尼稱該法在政治上不明智。他相信，議會通過該法與預定今年6月舉行的總統選舉之前的內部權力鬥爭有關。鑑於美國新當選總統拜登將在兩星期後就任，伊朗內部萌生有關美國有可能重返伊朗問題國際核協議的希望。民主黨籍的拜登已宣布過，有意拯救該協議。

即將離任的美國總統特朗普於2018年單方面宣布美國退出該協議，並以制裁手段使伊朗陷入數十年來最嚴重的經濟危機。此舉也使特朗普在其它協議伙伴國中陷入孤立。伊朗方面則也逐步退出該協議，重啟其原有核計劃。

20％鈾濃縮豐度意味著什麼？

天然鈾主要來自化學同位素為233的原子和少量較重的235同位素原子。這種同位素易於分離，並因而對軍民兩用都有重要意義。鈾在分離機內濃縮，原子依重量被分離，有較高235同位素含量的鈾被提煉出來。

豐度20％以上的鈾被稱為高豐度鈾材料。原則上，它也可以用於核武器，但由於其內含的更穩定的233同位素鈾更多，因此，每公斤的爆炸力遜於現有的5個核國家所使用的豐度更高的核材料。伊朗核問題協議中達成的臨界值是3.67％。

凝練/達揚（德新社、法新社）

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