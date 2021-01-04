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瑞典環保少女滿18歲！發推特酸批評者 稱「我終於自由了」

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
瑞典環保少女桑柏格3日正式滿18歲，她也在成年當天在推特上發文消遣批評者。TWITTER／Greta Thunberg
瑞典環保少女桑柏格3日正式滿18歲，她也在成年當天在推特上發文消遣批評者。TWITTER／Greta Thunberg

瑞典環保少女桑柏格（Greta Thunberg）3日正式滿18歲，她也不改以往風格，成年當天在推特上發文消遣批評者。

在18歲生日當天，桑柏格在推特上發文，表示自己十分感謝大眾給予的生日祝福，接著寫下一段文字：「今晚你會在當地的酒吧看到我，屆時我應該正在揭露為氣候而戰、學生罷課等活動背後的所有陰謀與黑暗秘密，邪惡商人無法再控制我，我終於自由了！」，這席話反諷了外界對她的質疑。

自2018年起，桑柏格度自發起「為氣候罷課」（Fridays for Future）的活動，最後系列活動引發全球青年響應，不過桑柏格近年來也獲得全球褒貶不一的評價，有人讚賞她是為氣候付出的青年代表，也有人認為她是在打「環保假球」。

先前，桑柏格曾刊登自己搭火車時的用餐照，由於她的桌上出現紙杯、塑膠容器，當時許多人質疑，她的生活型態與其減碳主張矛盾。

同時，桑柏格過往在螢光幕前多次重複「你們怎麼敢」（How dare you），激動的言語與臉部表情使人印象深刻，被人批評行為與光說不練一樣糟糕。

如今桑柏格滿18歲，許多網友為桑柏格獻上祝福，認為她確實讓下一代更關心氣候變遷議題，也有人表示「終於看到桑柏格在眾多批評聲中成長，言語不再像以往那般尖銳」。

先前，桑柏格曾刊登自己搭火車時的用餐照，由於她的桌上出現紙杯、塑膠容器，當時許多人質疑，她的生活型態與其減碳主張矛盾。TWITTER／Greta Thunberg
先前，桑柏格曾刊登自己搭火車時的用餐照，由於她的桌上出現紙杯、塑膠容器，當時許多人質疑，她的生活型態與其減碳主張矛盾。TWITTER／Greta Thunberg
桑柏格過往在螢光幕前多次重複「你們怎麼敢」，激動的言語與臉部表情使人印象深刻。TWITTER／Greta Thunberg
桑柏格過往在螢光幕前多次重複「你們怎麼敢」，激動的言語與臉部表情使人印象深刻。TWITTER／Greta Thunberg

氣候變遷 瑞典

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