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疫苗對南非變種病毒恐無效！專家：比英變種更令人擔憂

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各國抗疫的權力濫用 世界人權開倒車

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
世界各國普遍出現因為疫情出現人權倒退的現象，讓NGO與聯合國等國際組織非常擔心。（Photo by Michaelswan on Flickr under CC 1.0）
世界各國普遍出現因為疫情出現人權倒退的現象，讓NGO與聯合國等國際組織非常擔心。（Photo by Michaelswan on Flickr under CC 1.0）

國際組織擔心各國以疫情為藉口，過度限制人民自由！近日有報告指出，全球多國透過疫情的緊急措施，限制民眾的言論、集會自由，其中以東南亞國家占多數，孟加拉以疫情期間避免傳播假訊息而關閉了許多網站，印、菲等都以暴力鎮壓抗議民眾，這也讓外界擔心，疫情在短時間內難結束下，世界人權恐將持續倒退。

疫情措施箝制言論

根據《英國廣播公司》報導，印度婦女札格近日受訪時表示，印度政府在去年4月時宣稱，懷孕女性面對疫情的抵抗力較低，但她參加抗議活動的時候卻被關進人潮洶湧的監獄，並對外宣稱她是恐怖分子。而因為印度嚴厲封鎖的關係，後續也沒有民眾能替她申冤，直到近日才獲釋。

不止印度，許多政府也透過疫情封鎖為由，逮捕民眾、限制民眾集會結社自由，追蹤民眾足跡等，國際非營利組織CIVICUS的班奈迪克表示，許多國家的人權也因此倒退，根據他們調查，亞洲地區至少有26個國家在疫情期間加重刑責與限制，菲律賓便有身體虛弱的老人遭到莫須有的罪名起訴。

而孟加拉政府藉由疫情期間避免傳播假訊息而關閉了許多網站，尼泊爾政府利用疫情作為調查政黨、NGO等團體的主要理由，行政官員甚至還違反司法判決，強行拆屋、開闢道路。另外柬埔寨、泰國、斯里蘭卡與越南都有出現不當量刑的情況，緬甸也利用恐怖統治的方式壓抑言論自由。

封城也封鎖自由

聯合國也注意到了這些現象，5位聯合國的官員表達對於印度亂抓人的擔憂，而菲律賓總統杜特蒂除了暴力鎮壓違反封鎖的民眾外，先前也將菲國最大的電視台ABS-CBN關閉。而香港、新加坡與台灣雖然利用手機定位追蹤進行疫調，防疫成果還不錯，但也讓國際法院警告這有可能違反比例原則。

《日本時報》提到，埃及、中國、巴爾幹半島諸國也出現人權倒退的現象。在菲律賓，杜特蒂在當地的民調還是很高，加上疫情還需要一段時間還能結束，因此人權團體很擔心這段時間受到疫情影響，官方利用公共利益的藉口，持續侵害民眾的人權。

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