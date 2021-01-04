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不再只有男性列車駕駛！ 莫斯科地鐵首度雇用女性駕駛員
俄羅斯修改其禁止女性從事多項職業的法律後，莫斯科地鐵公司史上首次雇用了女性列車駕駛員。
法新社報導，監督龐大地鐵網絡的莫斯科運輸系統發布聲明指出，「現代歷史上首批女性電車駕駛員已開始為莫斯科地鐵工作」。
莫斯科地鐵建於蘇聯時期，地鐵列車一直以來都由男性駕駛，因為這項工作被列在政府認為有害婦女健康的職務清單上。
然而，禁止女性不得從事多項職業遭到廣泛批評，俄國勞動部在去年9月修正，將只有男性才能從事的工作從456項降至約100項。
由於駕駛列車意味著長期處於地下，過去被認為是危險的，但因地鐵公司也雇用女性為清潔人員、收銀員和手扶梯監控人員，因而遭砲轟。
莫斯科運輸部門表示，由於機械運作自動化，操作列車不再「與繁重的體力勞動相關」。
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