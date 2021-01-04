流亡藏人投票選舉行政中央領導人

（德國之聲中文網）在藏人流亡政府所在地--印度北部的達蘭薩拉，周日（1月3日）盡管是個寒冷的陰雨天，但還是有數百人前往各投票站投票。據美聯社報道，前去投票的人都帶著口罩，使用消毒液洗手並保持社交距離。

據美國之音報道，目前，下任西藏中央政府司政有七名候選人，其中包括一名女性。生活在26個國家約8萬名藏人報名參加2021年選舉。在西藏流亡社群最集中的印度，設有16個投票站。由於新冠疫情的限制，美國加州和其他一些地方的藏人從1月1日開始投票。

現任藏人行政中央司政--即流亡政府領導人洛桑森格周日表示："我們以此向北京傳達明確信號：西藏雖然處於被佔領狀態，但流亡藏人是自由的。如果有選擇的機會和條件，我們選擇民主。"

此次首輪投票，將選出共90位議會議員 ，以及日後角逐政府領導人職位的兩名候選人 。將得出最終結果的第二輪投票將於今年4月舉行，獲勝者將成為西藏中央政府下一任領袖，任期5年。洛桑森格自2011年以來已連續兩屆擔任藏人行政中央司政，並將於2021年5月任期結束後離職。

據美國之音援引的數據，散居國外的藏族人口約有15萬人，生活在40個國家。2011年選舉前的選民登記82818人，其中48482人投票，在2016年90877人登記，其中59853人參加了投票。本次受到新冠疫情影響，選民登記率較低，但預計投票率將高於2016年。

中國政府不承認成立於1959年的藏人流亡政府。自2010年以來，北京也沒有同達賴喇嘛的代表進行過任何對話。2011年以來，藏人行政中央司政一職由普選產生。

據美聯社報道，此次有不少年輕藏人報名參選議員。鑑於達賴喇嘛年事已高，越來越多的年輕藏人意識到應該更多參與流亡政府的事務。參選議員的38歲的Lobsang Sither表示，自己是學技術的，相信能讓議會信息流通更加安全，並填補數據庫裡的空缺。他還說，以往的政府主要服務海外藏人社群，對藏區內的藏人關注不夠。他說："這一點應該改變，如果無法獲得有關西藏情況的可靠信息，我們就不能拿出支持藏區藏人的政策。"

葉宣/張筠青（美聯社等）

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