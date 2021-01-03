憂疫情航班大砍 空難死亡反大增

據航空顧問公司統計，2020年全球航班數雖因疫情影響減少42%，但因商用航班失事而喪生的人數卻不減反增，從2019年的257人增加至去年的299人。其中大型航班的失事及數起不法行動的發生被歸咎為造成此現象的主因。

罹難人數不減反增

《英國衛報》報導，根據飛航追蹤網站Flightradar24的報告，去年因疫情影響，全球總商用航班數下降42%，僅有2440萬班次，其中約每370萬班次會出現一班致命航班。

而荷蘭航空顧問公司To70統計中指出，去年共有40起商用航班事故，其中5班次造成人員喪生，和2019年的86起事故，8起有人罹難相比雖有減少，但總罹難人數卻從257人增加到299人，這與烏克蘭班機在伊朗遭到擊落的事件有著極大關聯。

誤擊釀176死

《BBC》報導，去年的致命航班中就屬1月8日，一架烏克蘭航空PS752班機遭到擊落的事故最為嚴重。這架航班預計從伊朗首都德黑蘭飛往烏克蘭基輔，不過起飛後不久就遭伊朗革命衛隊以兩枚SA-15飛彈誤擊，機上176人全數喪生。

此事故所造成的喪生人數就佔了2020全年的60%，而另一起巴基斯坦航空的PIA8303班機也因機師及航管人員的疏失而造成98人喪生。兩起事故所合計的罹難人數占據全年極大比例。

不過，近20年來因空難而喪生的人數已大幅減少，在2005年一年就有1015人因空難而離世，而過去五年的平均死亡人數為345人，歸功於2017僅13人罹難，堪稱航空史上最安全的一年。

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