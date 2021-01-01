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葡萄牙接任歐盟輪值主席國

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網） 新任歐盟輪值主席國葡萄牙的口號是 「開始行動：重建一個公正、綠色、數字的歐洲。」這個位於裡斯本的左翼政府將負責落實歐盟的新冠疫情經濟援助方案。葡萄牙總理科斯塔在推特上寫道：「從德國和默克爾總理手中接過接力棒，葡萄牙感到榮幸，也感到責任重大。」

這個擁有1030萬人口、位於歐洲西南邊緣的小國已是第四次接任歐盟理事會主席國，此次面臨著艱巨的任務。預計未來6個月很可能依舊將受新冠疫情的主導。葡萄牙的主要任務將是推動實施歐盟大規模疫苗接種計劃和巨額疫情紓困方案。今年7月，歐盟成員國通過史上最大規模財政協議，總額近2萬億歐元，其中包括「新冠疫後重建基金」以及未來7年的預算案。

此外，雖然歐盟和英國在最後時刻達成脫歐後的貿易協定，但是英國正式脫歐後的問題也不容小覷。 葡萄牙還要從德國手中接過棘手的移民和難民問題。 葡萄牙也希望能夠加深歐盟和非洲的關系。

保持連貫

今年下半年，斯洛文尼亞將接任歐盟理事會主席國。因為輪值主席國的任期只有6個月，所以前後三屆輪值主席國會在議程規劃方面需要構成一個較為連貫的整體。比如，德國、葡萄牙和斯洛文文尼亞曾就各自任期內的議題和任務進行協商。

在這一框架內，各國還有一套自己的主席工作計劃。但面對不斷變化的情況，主席國的工作重點往往取決於當時形勢的需要，比如德國在主席任期內就是主要致力於克服新冠危機及其帶來的後果。

安靜/洪沙（德新社，福音教通訊社）

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