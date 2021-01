澳洲總理莫里森在12月31日宣布,澳洲國歌其中一句歌詞將有修正,以反映澳洲社會的多元及促進團結。

原本歌詞中的「For we are young and free」,將改成「For we are one and free」。

這項改變源於去年初新南威爾斯省省長格拉迪斯·貝爾吉格利安(Gladys Berejiklian)的建議。