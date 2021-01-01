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全球紛紛向2020年告別！歐洲多國因疫情取消跨年活動
全球陸續向2020年告別，迎向2021年，澳洲、紐西蘭和亞洲各國紛紛釋放絢爛煙火，台灣時間1日凌晨4時，杜拜的全球最高建築哈里發塔也以精彩煙火秀迎接新的一年，但歐洲多國包括德國、法國、英國等受疫情影響，已取消跨年活動，甚至禁止民眾外出集會。
BBC報導，今年澳洲雪梨照常舉辦年煙火秀，但禁止民眾到場觀看。新南威爾斯省省長貝雷吉克利安說，「我們不想在跨年夜這天製造任何超級傳播的活動」，鼓勵民眾在家看電視欣賞，聚會僅限於五個人。
亞洲部分，台灣、泰國、越南和紐西蘭等都有施放煙火。但中國取消了一年一度的跨年燈光秀，日本取消傳統的新年活動，印度德里和多個城市實施宵禁和其他限制措施，以防止民眾聚集。
歐美國家部分，英國倫敦、巴西里約熱內盧、西班牙馬德里等都取消煙火秀；法國、義大利等實施宵禁，因此跨年活動只能線上觀賞；蘇格蘭愛丁堡的跨年活動也只有線上直播；德國目前處於全國封鎖狀態，除了禁賣煙火，還限制民眾聚集的人數；荷蘭也實施全國封鎖，將持續到1月19日，倒數計時活動將於阿姆斯克丹的足球場閉門舉行；土耳其也已開始為期四天的全國封鎖。
美國各州的慶祝活動也被施加限制，紐約時報廣場的跨年倒數仍會有水晶球降下，但禁止民眾到場；洛杉磯、舊金山、拉斯維加斯等城市都已取消煙火秀。
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