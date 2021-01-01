2021六趨勢 牽動全球

新冠疫情危機尚未結束

WHO於2020年1月30日宣布新冠肺炎疫情為「公共衛生緊急事件」，但2021年還不會宣告緊急事件告終，因為WHO若要解除此警示，從新冠疫苗推廣到持續保持社交距離等一切措施都必須到位，但到2021年底時，全球50億名成人中，多數都還無法接種疫苗，挑戰包括物流和資金問題、及民眾對疫苗的疑慮。

拜登不會陷跛鴨困境

拜登將發現，他想推動的大幅改革措施難以獲得共和黨掌控的參院支持，但他在外交政策上仍有很大的操作空間，也能利用行政命令等手段，達成像是重新加入巴黎氣候協議等目標。拜登已表示，若伊朗重回「完全」遵循核子協議的路線，美國將重返這項協議，這將對國際油市造成重大影響。

標普500將站上4,000點

標普500指數2020年已漲逾15%，距離4,000點還有約9%的距離，隨著新冠疫苗接種普及度提高，能源股和金融股可望補漲，且明星科技股還不致重挫，要漲到4,000點並非難事。由於全球仍未擺脫新冠肺炎危機，蘋果、微軟、亞馬遜、Google母公司字母（Alphabet）及臉書等五大科技股的總市值，2021年有望增加13%，超過8兆美元。

油價將高於每桶50美元

歐美等多國推動新冠疫苗施打作業，已帶動國際油價走高，在全球經濟復甦之際，需求將攀升，抵銷來自產油國的額外供應。石油輸出國組織與盟國（OPEC+）也不太可能還無秩序地任由各國增產。

印度經濟重返疫前水準

印度為防疫而實施的封鎖措施已重創經濟，2020年預估將萎縮9%，但2021年有望成長約10%，但隱憂在於經濟呈現「大者恆大」的「K型復甦」，許多小企業與家庭仍在掙扎中。

電動車迎發展轉捩點

德國和北歐的電動車銷量已大增、柴油車銷量下滑。摩根士丹利預測，2021全球電動車銷量將成長逾50%。