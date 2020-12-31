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暴力頻傳反防疫 印尼禁伊斯蘭激進派

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
印尼的伊斯蘭激進組織「伊斯蘭捍衛者陣線」遭到印尼政府封鎖，圖為領導人里齊克．希哈布。（Photo from網路截圖）
印尼的伊斯蘭激進組織「伊斯蘭捍衛者陣線」遭到印尼政府封鎖，圖為領導人里齊克．希哈布。（Photo from網路截圖）

伊斯蘭激進組織危害治安，且不顧防疫執意群聚，印尼政府下令封鎖該組織所有活動。印尼安全部長30日宣布，禁止極具爭議且政治影響力強大的伊斯蘭激進組織「伊斯蘭捍衛者陣線」所有公開活動集會，分析指出，一方面是因為該組織暴力事件頻傳，如襲擊夜店、酒吧和少數民族，另一方面其領導人因執意群聚，違反防疫規則而遭逮補，引發大量追隨者抗議。

組織危害地方治安

路透社報導，「伊斯蘭捍衛者陣線（簡稱FPI）」創立於1998年，以警衛團體和打著「捍衛道德」的名義組成，但聲名狼籍，常發生襲擊酒吧、夜總會等營業場所，還有暴力攻擊印尼的少數民族等事件，讓印尼政府相當頭痛。

組織領袖里齊克．希哈布也是頗讓政府頭痛的人物，他雖然爭議纏身但號召力強大，也有一定的政治影響力，例如他在2016年曾發動大規模抗議活動，把雅加達前州長Basuki Tjahaja Purnama拉下台並且以「褻瀆罪」定罪，不過里齊克自己也疑似和女性支持者有不正當關係，被印尼政府盯上，雖然被全盤否決，但也導致他在沙烏地阿拉伯流放了一段時間，於今年11月返國。

不顧防疫群聚活動

返國後，里齊克依舊已道德為口號，呼喊「道德革命」，並且不顧防疫參與群眾集中，最後以違反防疫被捕，接著政府決定直接封鎖該組織所有活動。印尼安全部長表示，政府已停止FPI所有活動，該組織也不再具有法律地位。

半島電視台報導，司法部副部長愛德華．奧馬爾．謝里夫．西亞里告訴媒體，該組織除了頭痛人物里齊克，還有近30名高級成員犯下恐怖主義罪，且該組織一直嘗試攻擊非伊斯蘭教的民眾。根據統計，印尼有將近90%的人口是穆斯林，為全世界穆斯林人口最多的國家，但還是有眾多基督教、印度教信徒。

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