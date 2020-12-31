英國會通過脫歐 在野黨嘆犧牲大

英國國會30日也表決通過脫歐協議，英國脫歐已成定局！英國與歐盟近日完成脫歐協議談判後，歐洲議會率先通過表決，英國國會隨後也以521比73的懸殊票數通過協議。英國原定今年1月正式脫歐，享有1年的談判過渡期，但先前談盼一波三折，在漁權、非關稅障礙等議題卡關許久，最後一刻才完成協議。

國會反對黨也支持

根據《英國廣播公司》報導，英國國會30日以壓倒性的票數通過近日完成談判的脫歐協議，反對黨工黨領袖史坦莫也投下同意票，表示比起無協議，有協議脫歐還是比較好的選擇。脫歐法案通過後，隨即獲得王室認證成為英國國內法律。

強森在接受BBC訪問時宣稱，脫歐協議可以讓英國獲得更多自主權，同時也享有一定的自由貿易，雖然明年1月1日起許多規定都會改變，但是英國的出口將會變得更好。強森所屬的保守黨在下議院擁有364票、反對黨工黨有200票，但通過協議的票數是521票，許多反對脫歐的工黨議員也投下贊成。

犧牲漁場、環境保護

但史坦莫批評強森並未向英國民眾誠實解釋脫歐協議，尤其是對英國商業的衝擊。不希望脫歐的蘇格蘭民族黨也投下反對票，他們認為英國脫歐談判中將蘇格蘭的捕魚權犧牲，未來英國的捕魚業只會被歐洲的捕魚業競爭掉，綠黨議員盧卡斯則批評，脫歐讓英國的環境保護倒退。

《CNN》提到，在英國國會通過前，歐洲議會也先通過了脫歐協議，在與歐洲議會主席米歇爾共同簽署完脫歐協議後，歐盟執委會主席馮德萊恩感嘆，經過了這麼久，終於將脫歐處理完了。在英國脫歐過渡期，雙方來回為了漁權、非關稅障礙、邊界等問題來回談很多次，最後才勉強達成協議。

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