「擔任總理15年來最艱困的一年」梅克爾年終談話憂心疫情

「2020是我擔任德國總理15年來最艱困的一年，但新冠疫苗的問市令2021年充滿盼望！」德國總理梅克爾在年終演說中表示，9個月後的國會大選她不會參選，這很可能是她最後一次發表新年演說。由於德國的疫情升溫，政府宣布封城到1月10日，何時恢復正常仍未可知。

最壞也最好的時代

根據《路透社》報導，66歲的梅克爾曾經帶領德國與歐盟挺過2008年金融危機，2009希臘債務危機，和2015難民危機，但她表示，「不誇張地說，過去15年來我們不曾像今年一樣沉重，但在所有的憂慮與懷疑中，對未來也懷抱著極大的盼望。」

她在談話中對因新冠肺炎有家人喪生的家屬和與病毒對抗的病患感到同情，並且指責對病毒表示爭議甚至否認病毒的人。「陰謀論不僅是虛假而危險的，而且十分殘酷。」她也指責鼓動群眾抗議封城的人，並表示自己會在疫苗數量充足時接種疫苗。

梅克爾2015年收容上百萬難民的政策引發民怨，讓保守派勢力在2018年的地方選舉中失利。一般預測，德國保守派預期會贏得9月舉行的國會大選，梅克爾所率領的德國基督教民主聯盟（基民黨）目前有3人爭奪黨主席大位。

疫情嚴峻解封難

《德國之聲》報導，德國衛生部長斯班30日表示，根據前一天的高確診和高死亡病例，1月10日很難解除封城措施。過去一天德國新增了2萬多名新冠確診人數，高達1129人死亡，斯班說，「這些數字證明了病毒仍舊肆虐」，想讓生活回到正軌為時尚遠。

他同時呼籲歐盟能夠「快速、徹底地檢驗」由牛津大學和阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）研發的新冠疫苗，讓更多公司的疫苗通過核准，以回應德國的需求。

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