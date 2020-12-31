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英國批准脫歐貿易協議 為四年來脫歐長壽劇畫下句點
在距離脫歐大限僅剩24小時左右的最後關頭，英國國會終於批准首相強生與歐盟（EU）達成的脫歐貿易協議。
英國上議院周三（30日）稍晚批准這項協議，此前，下議院以521票同意票對73不票同意票通過這項協議。英國將在31日脫歐過渡期結束時正式與歐盟分手。
彭博資訊報導，英國國會在一日內匆匆通過這項協議，為四年來深深影響英國政壇的脫歐長壽劇畫下句點。自英國2016年6月舉行脫歐公投以來，與脫歐有關的動盪已造成兩任首相辭職、擾亂市場，英國與最大貿易夥伴歐盟也徹底重新定義與彼此的關係。
這是強生在國內的一大勝利，此時他正面臨國內疫情急遽升溫，導致經濟出現逾300年來最大的衰退幅度，並對國民保健服務（NHS）造成沉重壓力。
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