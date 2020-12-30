聽新聞
test
0:00 / 0:00
英國12月26日風力發電占發電量逾50% 創歷史新高
電力公司德拉克斯（Drax）指出，經風暴貝拉（Bella）襲擊後，英國12月26日風力發電量占當日發電量的一半以上。
法新社報導，德拉克斯表示，英國26日風電在能源結構中占50.67%，打破8月占比50%的紀錄，創下新高。
德拉克斯集團推文指出：「風暴貝拉侵襲期間，英國在26日風力產生一半以上的發電量，這是有史以來第一次。」
德拉克斯還說：「這是有史以來頭一遭，全國一整天大部分電力都來自風能。」
為履行巴黎氣候協定（Paris Climate Accord）承諾，英國政府希望到了2030年，離岸風場發電能提供全國1/3電力，這也是英國在2050年之前實現淨零碳排的其中一環。
英國也將核能置於低碳能源政策的核心。
德拉克斯說：「隨著生物質能、風能和太陽能的發展，英國過去10年經歷了一場可再生能源革命。」
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言