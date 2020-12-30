優衣庫新店融入更多社會元素 疫情期間股價維持高檔

今年4月日本因為新冠疫情宣布進入國家緊急狀態時，快時尚大廠優衣庫（Uniqlo）在橫濱港灣的全新設計店面、以「園區」命名的Uniqlo Park還是決定開幕。店裡賣起鮮花，店外斜壁設計成攀岩牆其他還有許多可供遊樂小憩設施。賣場融入更多社會生活元素，向消費者表達公司轉型的理念。

日經新聞說，優衣庫要將自己由一家服飾店轉型為一種社會基礎架構。更注重永續與社會責任，不再只以高業績成長為經營目標。沒有今年的新冠疫情因素，優衣庫就準備這麼做了；疫情更堅定了這個方向。

日經指出，優衣庫一向注重消費者意見回饋，不少商品是因消費者建議而來。今年因應疫情賣起口罩，也是消費者建議加上年輕員工響應。一開始董事長柳井正有點抗拒，質疑服飾店為何要賣口罩，後來從善如流。最近考慮販售更多日常生活織品，像是毯子、床單等等。

競爭對手、Zara的母公司印地紡（Inditex）也同樣設立起日常生活和雜貨的產品線。他們都發現，今年疫情令消費者減少出門待在家裡，對家飾品的需求比服飾更大。

優衣庫發揚永續理念的產品，像是使用再生羽絨的外套，在11月上市。受到疫情衝擊，優衣庫截至8月當季銷售約年減12%，但印地紡因為重點市場在疫情相對更嚴重的歐洲，今年上半年營收年減幅高達四成。

高盛分析師Sho Kawano說：「市場對迅銷（Uniqlo母公司）由日本壯大到亞洲，有著很高的期待。」優衣庫股價在疫情期間一直維持在高水準，11月17日時甚至短暫創下掛牌以來最高價88,630日圓。自3月底低點計算，股價已經接近兩倍翻。

優衣庫市值一度超過9兆日圓（871億美元），更為拉近與印地紡的距離。印地紡目前市值約10.5兆日圓，兩者現在相差約1.5兆日圓（145億美元）；2017年5月時，差距是10兆日圓。