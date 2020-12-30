快訊

元旦起非本國籍人士暫緩入境！ 本國籍居檢一戶僅住一人

優衣庫新店融入更多社會元素 疫情期間股價維持高檔

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
優衣庫橫濱港灣店外可供攀岩遊樂的外牆。（網路圖片／優衣庫提供）
優衣庫橫濱港灣店外可供攀岩遊樂的外牆。（網路圖片／優衣庫提供）

今年4月日本因為新冠疫情宣布進入國家緊急狀態時，快時尚大廠優衣庫（Uniqlo）在橫濱港灣的全新設計店面、以「園區」命名的Uniqlo Park還是決定開幕。店裡賣起鮮花，店外斜壁設計成攀岩牆其他還有許多可供遊樂小憩設施。賣場融入更多社會生活元素，向消費者表達公司轉型的理念。

日經新聞說，優衣庫要將自己由一家服飾店轉型為一種社會基礎架構。更注重永續與社會責任，不再只以高業績成長為經營目標。沒有今年的新冠疫情因素，優衣庫就準備這麼做了；疫情更堅定了這個方向。

日經指出，優衣庫一向注重消費者意見回饋，不少商品是因消費者建議而來。今年因應疫情賣起口罩，也是消費者建議加上年輕員工響應。一開始董事長柳井正有點抗拒，質疑服飾店為何要賣口罩，後來從善如流。最近考慮販售更多日常生活織品，像是毯子、床單等等。

競爭對手、Zara的母公司印地紡（Inditex）也同樣設立起日常生活和雜貨的產品線。他們都發現，今年疫情令消費者減少出門待在家裡，對家飾品的需求比服飾更大。

優衣庫發揚永續理念的產品，像是使用再生羽絨的外套，在11月上市。受到疫情衝擊，優衣庫截至8月當季銷售約年減12%，但印地紡因為重點市場在疫情相對更嚴重的歐洲，今年上半年營收年減幅高達四成。

高盛分析師Sho Kawano說：「市場對迅銷（Uniqlo母公司）由日本壯大到亞洲，有著很高的期待。」優衣庫股價在疫情期間一直維持在高水準，11月17日時甚至短暫創下掛牌以來最高價88,630日圓。自3月底低點計算，股價已經接近兩倍翻。

優衣庫市值一度超過9兆日圓（871億美元），更為拉近與印地紡的距離。印地紡目前市值約10.5兆日圓，兩者現在相差約1.5兆日圓（145億美元）；2017年5月時，差距是10兆日圓。

疫情 優衣庫 口罩

延伸閱讀

RIMOWA拓展台灣市場版圖 進駐新北板橋大遠百開新店

興大開發「最佳口罩配置AI模式」榮獲AI創意競賽第二名

興大研發口罩配置AI模式 可預測領取點需求量

隔離超徹底！她洗澡忘脫口罩 釣苦主「盛咖哩餵口罩」

相關新聞

捕魚竟撈到水下無人機 疑為中國潛艦進出印度洋探路

印尼一位漁民日前出海作業，竟撈起一具無人水下載具（UUV），外型很像中國自主研發的「海翼」水下滑翔機。由於發現地點深入印...

雙方政經重大勝利！歐中投資協定 傳今可談成

路透與彭博資訊報導，歐盟和中國大陸可望在卅日達成投資協定，這項協定對雙方都是政治和經濟上的重大勝利。

挑戰美國海權的兩代紅軍：中國會踏上蘇聯海軍的「撞牆覆轍」嗎？

12月17日，美國海軍、陸戰隊與海岸防衛隊聯合發佈了最新的海洋戰略：《海洋優勢：以整合海洋的全領域力量取得領先》（以下簡稱「海洋優勢」），這份文件擺脫了以往的曖昧不清，直接挑明了對手是中俄兩國（尤其是中國），宣示海軍將大步向前，甩脫對手的挑戰，重振美國的海洋霸權地位。

日產前董座潛逃黎巴嫩一年 戈恩指日本司法不公

日產汽車前董事長戈恩涉嫌低報薪資遭日本警方逮捕，去年棄保潛逃偷渡到黎巴嫩，29日滿一年。戈恩受訪時指控日本司法不公、侵犯...

北韓第8次全國代表大會 定於明年1月初召開

北韓官方媒體今天報導，北韓勞動黨第7屆中央委員會召開第22次政治局擴大會議，替罕見的全國代表大會預做準備，在國家挑戰日益...

英系變種病毒潛伏入境？美國首報 B.1.1.7無旅遊史本土病例

「沒有出國，沒有密切接觸史，但仍感染了英國大流行的B.1.1.7變種病毒株？」英國本地首發，並觸發不列顛第二波疫情大爆炸的COVID-19變種病毒株「B.1.1.7」，正以匪夷所思的速度突破各國防疫封鎖線。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。