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大到需要被打倒？WSJ：北京打算縮小馬雲事業帝國

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
阿里巴巴與螞蟻集團創辦人馬雲。 路透
阿里巴巴與螞蟻集團創辦人馬雲。 路透

華爾街日報周二（29日）報導，熟悉內情的中國大陸政府官員與顧問透露，北京尋求縮小阿里巴巴創辦人馬雲的科技和金融帝國，並且可能在他事業中持有更多股份。中國大陸監管機構正將目標對準這位億萬富翁，以加強監管一個影響力日益擴大的科技領域。

華爾街日報說，根據中國金融監管機構本周公布的要求螞蟻集團重組路線圖，當局命令金融科技巨頭螞蟻回歸「線上支付供應商」的本源，亦即類似於PayPal這樣的公司，而現在創造集團較高利潤的投資與貸款業務將受到限制。

以中國央行為首的監管機構，同時要螞蟻另外成立一家符合銀行資本要求的獨立金融控股公司。消息來源告訴華爾街日報，這將打開讓中國大型國營銀行或其他類似政府控制的實體收購螞蟻的大門，以幫助其充實資本基礎。

目前，中國社保基金、中國國家開發銀行和中國最大的國有投資銀行中國國際金融公司，已經是螞蟻集團的投資人。

華爾街日報指出，中國首富馬雲創辦的螞蟻集團與阿里巴巴集團，協助定義了中國的新經濟。這兩家公司的業務涵蓋支付服務、在線零售、雲端運算、財富管理和貸款。正在接受反壟斷調查的阿里巴巴，可能最後導致其業務全面改革和資產分割。

華爾街日報向幾個相關機構和當事人查證要求置評，負責監管螞蟻集團和阿里巴巴的中國央行和國家市場監督管理總局未回應，螞蟻拒絕評論。馬雲和阿里巴巴沒有立即回覆。

報導再次提及多個外媒已經報導過的，馬雲及其事業帝國這次成為整頓目標的導火線，是因為馬雲在10月底於上海外灘金融峰會上，公開批評中國國家主席習近平重點倡議的風險管控。習近平本人因而親自下令，先停掉螞蟻集團原定的首次公開發行股票（IPO），繼而對馬雲和他的公司展開一連串行動。

華爾街 習近平

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