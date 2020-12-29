莫斯科向納瓦爾尼發出最後通牒

俄羅斯當局對克裡姆林宮批評人士阿列克謝·納瓦爾尼發出了最後通牒，要求他從德國返回俄羅斯。俄羅斯聯邦監獄管理局（FSIN）稱納瓦爾尼違反了2014年判決的緩刑規定。該機構引用醫學專業雜志《柳葉刀》的報道指出，納瓦爾尼9月就已經出院，自10月中旬以來所有症狀都已經消失。如果持續違反緩刑規定，將必須入監服刑。

就在上周五（12月25日），克裡姆林宮發言人德米特裡·佩斯科夫（Dmitri Peskow）在談到《柳葉刀》雜志的這篇文章時還表示，「我們不看醫學刊物」。此前柏林夏利特醫院的醫生曾在《柳葉刀》雜志上詳細列出了納瓦爾尼中毒後的具體症狀。

勒令返回莫斯科

納瓦爾尼在推特上公開了莫斯科當局寫給其律師的一封信，信中勒令他必須在本周二（12月29日）9點之前（當地時間）到莫斯科的一個指定機構報到。納瓦爾尼通過其發言人發表聲明稱這是不可能的。他說他還繼續承受著中毒後果的折磨。俄羅斯聯邦監獄管理局對他發出的最後通牒是受俄羅斯政府的旨意。

納瓦爾尼是著名的俄羅斯反對派人士。今年8月，他在俄羅斯一架國內航班上突然不省人事。在俄羅斯接受緊急治療後，他被送往德國接受進一步治療。德國政府不久後宣布，他遭到「諾維喬克」神經毒劑毒害。法國和瑞典的專家以及禁止化學武器組織證實了德國聯邦國防軍一個專業實驗室的調查結果，該實驗室對納瓦爾尼的血液和尿液樣本進行了化驗。

克裡姆林宮否認插手此事

納瓦爾尼指責普京授意俄羅斯秘密情報機構下毒，是這次事件的幕後策劃者。莫斯科政府稱對方的指責毫無根據，拿不出下毒的證據。令許多同行感到震驚的是，俄羅斯醫生竟然出具「證明」，納瓦爾尼只是代謝紊亂。針對納瓦爾尼的被投毒，歐盟向俄羅斯發出制裁威脅，莫斯科也以采取制裁措施予以回擊。

上周五，納瓦爾尼的著名支持者，女律師柳博夫·索博爾（ Ljubow Sobol）被拘留了48小時。據當局官員說，她因非法闖入民宅和暴力威脅正在接受調查。索博爾稱當局對她采取的行動是針對納瓦爾尼的報復行為。

一個多星期前，納瓦爾尼公布了與一名據稱是聯邦安全局特工的電話對話，該特工在對話時證實使用了「諾維喬克」神經毒劑。但是，俄羅斯聯邦安全局稱該電話內容是偽造。電話錄音公布後，索博爾在對話特工人員的住宅前拍攝到了警察。隨後，她便被拘捕。

李京慧/洪沙 (德新社、法新社、路透社、美聯社)

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