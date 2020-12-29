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數百英國背包客在雪梨開趴惹眾怒 澳洲揚言驅逐

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
耶誕節當天，澳洲民眾在雪梨布朗特海灘公園發現數百名沒戴口罩的背包客開趴。（路透）
耶誕節當天，澳洲民眾在雪梨布朗特海灘公園發現數百名沒戴口罩的背包客開趴。（路透）

數百英國背包客25日耶誕節當天被目擊在澳洲雪梨海灘開派對，違反雪梨嚴禁假日集會的防疫規定，澳洲當局29日揚言將這群背包客驅逐出境。

耶誕節當天，澳洲民眾在雪梨東部知名邦迪海灘附近的布朗特海灘公園，發現數百名沒戴口罩的背包客喝酒唱跳狂歡。目擊者說，其中多數人講話帶英國腔，有些人穿著英格蘭足球聯賽白色運動衫，應該絕大部分是英國人，並非本地人。

這個景象引起當地人譁然，衛生官員直批「糟透了」。

雪梨曾有數月未出現本土病例，但在耶誕節前一周出現新一波疫情，雪梨立刻重新實施防疫管制，包括嚴禁假日集會、疫情最嚴重區封鎖等。新一波疫情累計129人確診。

澳洲移民署長霍克說，對這景象感到「震驚」，他警告所有旅客，「如果威脅到公眾安全和衛生，簽證將撤銷」。不過他並未說明政府會不會追究這群背包客的責任。新南威爾斯省警方說，這群背包客尚無人被罰。

背包客 雪梨 澳洲

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