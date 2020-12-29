勇於揭疫情真相 中、俄記者入獄新高

中國、俄羅斯等國記者，因揭發政府疫情的真相，面臨牢獄之災。中國記者張展因報導新冠肺炎，遭到判刑入獄四年。事實上根據統計，目前全世界包括中國、俄羅斯等，至少有270多名記者因為揭露真相入獄，為歷史上最多，大多數被指控反國家罪或造謠叛亂。

記者遭控反國家罪

經濟學人報導，來自紐約的非營利組織「保護記者協會（CPJ）」的數據顯示，2020年全球至少有274名記者被監禁入獄，創下歷史新高，目前總人數最多的是中國，其次是土耳其，再來是埃及、沙烏地阿拉伯、越南、伊朗和俄羅斯。

這些被拘捕入獄的記者約有12%面臨刑責，例如近期才剛被判刑四年的中國記者張展，其在中國疫情高峰期間，在網路上發布多則影片揭露武漢的醫院和日常生活，但忽然從公眾眼前消失，直到近期才公開消息，因「反國家罪」、「散不不實訊息」遭四年的牢獄之災。

新聞自由受威脅

記者被捕入獄的比例從2010年開始不斷成長，尤其今年大部分入獄的記者都是和疫情相關報導有關，且據報導，有兩名記者在入獄後，感染新冠病毒而死亡，如今年7月被捕的埃及記者穆罕默德．蒙尼爾，在被捕入獄後五天就因感染而死，宏都拉斯記者大衛．羅梅羅。埃納也因被控誹謗官員入獄，最後死於新冠肺炎。

其他還有在白俄羅斯選舉後的抗議活動中，至少10名記者被捕入獄。保護記者協會認為，記者安全和新聞自由是民主價值觀的核心之一，而今年大量記者入獄、新聞自由嚴重受到威脅，和歐美等強調民主和新聞自由的國家防疫不易、領導勢力式微有關。

【更多精采內容，詳見 】