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母國遭戰亂疫情夾擊 譚德塞憂弟安危

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
難得被問到私人問題，世衛祕書長譚德塞表示擔心母國陷入疫情與戰爭的雙重夾擊，並擔心弟弟的安危。（Photo by MONUSCO Photos on Wiki under CC 2.0）
難得被問到私人問題，世衛祕書長譚德塞表示擔心母國陷入疫情與戰爭的雙重夾擊，並擔心弟弟的安危。（Photo by MONUSCO Photos on Wiki under CC 2.0）

WHO秘書長譚德塞的母國衣索比亞正陷入戰亂，他在受訪時表示，擔心衣索比亞被疫情與戰爭雙重打擊，他希望他弟弟能夠平安。不過譚德塞過去是現在叛亂的省份提格瑞的重要領袖，衣國政府還指控他在國內當官時收賄，作為武裝提格瑞的資金，但已遭到他否認。

擔心弟弟安危

根據《半島電視台》報導，譚德塞在28日被問完有關疫情應對後，記者問到對於母國衣索比亞的狀況是否掌握時，他罕見表示非常擔心，今年除了新冠疫情以外，母國陷入戰亂也讓他非常擔憂，尤其是他在提格瑞省的胞弟，而現在因為政府軍將通訊切斷，因此無法連絡上弟弟讓他很掛念。

加上衣國政府也限制國際媒體進入提格瑞省採訪，當地已經6個星期沒有對外通訊，譚德塞過去是提格瑞省最大政黨「提格瑞人民解放陣線」的重要領導人之一，不過他在記者會上表示，他擔心「整個國家」因為疫情與戰亂陷入愈來愈糟的處境，希望衝突可以儘早和平落幕。

戰亂疫情夾擊衣國

衣索比亞的提格瑞省因為拒絕總理阿比收回自治權的做法發動叛亂，在雙方都拒絕妥協下，戰事在11月急速升溫，造成許多難民紛紛逃往鄰國厄利垂亞、蘇丹，聯合國曾警告該國境內恐爆發人道危機，過去衣國政府雖曾宣稱會開放國際組織進行人道救援，但最後也無疾而終。

譚德塞先前也被衣國政府指控，在國內擔任衛生部長期間，利用自己的權威向遊說者拿下大筆關說費後，將這些錢用來資助提格瑞人民解放陣線進行武裝，但遭到譚德塞否認。

目前根據《約翰霍普金斯大學》統計，全世界已經超過8124萬人感染新冠肺炎、177人死亡，美國目前的確診人數即將突破2000萬，印度的確診人數也已經突破1000萬，巴西以750萬人確診緊追在後。而世衛先前也終於宣布，將至疑似疫情起源地的中國武漢進行疫調。

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疫情 譚德塞 衣索比亞

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世衛：往後仍會爆疫情 世人當牢記新冠肺炎教訓

譚德塞：不要把病毒溯源政治化 

紐時揭露：美提7條件數小時後 川普逕自宣布退出世衛

疫情爆發近一年 譚德塞：國際專家將進入武漢調查

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