德外長：主權高於美國意願

德國之聲 / 德國之聲
德國外長馬斯。 圖／德國之聲中文網提供
德國外長馬斯。 圖／德國之聲中文網提供

（德國之聲中文網）聯邦德國外長馬斯對德新社表示，「如果我們所理解的主權只意味著，未來我們只做華盛頓希望的事情，則我們大可不必奢談歐洲主權。」論及明年1月20日拜登將取代特朗普就職美國下屆總統，這位社民黨政治家強調：「聯邦政府不改變有關北溪二號的立場」。

全長1200公里的這條從俄羅斯通往德國的海底輸氣管道已完成94%。但美國仍試圖假手制裁終止該項目，並也威脅參與該項目的德國企業。美方解釋稱，之所以拒絕該項目，是擔心，歐洲伙伴們由此會過度依賴俄羅斯天然氣。該項目的支持者們則指責華盛頓，不過是為了能向歐洲出售更多美國液化天然氣。

「在中心地緣政治問題上意見一致」

與特朗普一樣，拜登也拒絕北溪二號。馬斯就此指出，即使白宮易主，仍會繼續存在某些德美雙方對之有不同立場的議題。他強調，「重要的是，我們在處於中心地位的戰略和地緣政治問題上有一條共同路線，站在同一邊。」

在特朗普4年任期內，因眾多爭議議題，德美關系降至低點。現在，聯邦德國政府有意重啟。

特朗普還指控德國對軍事的投入過少。在這一問題上，也不能指望拜登改變美方立場。馬斯雖表示支持北約的目標，根據這一目標，每個成員國都應將國內生產總值的百分之二用於防務，但他強調，鑑於新冠危機，所有各國都必須重新安排其財政，因此，必須在危機過去後討論，它對現行路線及目標總的意味著什麼。

「對眾鄰國的安全需求考慮不足」

在接受德新社的採訪中，馬斯也談到了德國對北約核威懾的參與。這一參與在他所在的社民黨內引起最激烈爭議。他表示，他感覺在相關討論中，眾鄰國的安全需求未獲重視。他指出，「要是說，我們德國希望脫離核參與，則我們也必須顧及這對我們的伙伴們意味著什麼。」

他所指的是波蘭和波羅的海沿岸國家。這些國家與俄羅斯接壤，感覺受到這個龐大鄰國的威脅。在德國萊茵蘭-普法爾茨州埃菲爾（Eifel）山區的比歇爾（Büchel）空軍基地儲藏有約20枚美製核彈。一再有社民黨領導成員呼籲將其撤走。在北約內部，「核參與」意味著，在緊急情況下，這些核彈也可能會由聯邦德國戰機投下。

凝煉/洪沙（德新社）

© 2020年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

沙國知名女權倡議者 遭判有期徒刑5年8個月

根據獲准出席聆聽宣判的沙烏地阿拉伯媒體報導，沙國法院今天依據與恐怖主義有關的罪名，判處知名女權倡議者哈斯洛爾有期徒刑5年...

德外長：主權高於美國意願

聯邦德國外長馬斯對德新社表示，「如果我們所理解的主權只意味著，未來我們只做華盛頓希望的事情，則我們大可不必奢談歐洲主權。」

防新冠肺炎 日相菅義偉擬取消新年參拜伊勢神宮

日本首相歷年來慣例在新年前往參拜伊勢神宮，但因為新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，首相菅義偉明年擬...

美開發疫苗護照 盼協助疫情控管

疫情當頭，國際移動受到限制！就算是因公務須出國，也大多需要出示核酸檢驗報告。美國民間近期開始研發「電子疫苗護照」，收集使用者的檢測結果和疫苗接種情形，盼能成為用戶在進入密閉場合甚至是入境時的健康證明，而中國也曾使用「健康碼」防範病毒傳播。

阿富汗內戰現曙光 明年將在卡達談判

經過1年的打打停停後，阿富汗政府將於2021年1月與境內最大軍閥塔利班再次展開談判。雙方曾於今年初在美國協調下，數次對簿談判桌，但最後都無疾而終。塔利班指控政府沒有遵守交換戰俘的約定，政府不滿塔利班數次違反停火協議，隨著美軍將撤離2000人，政府也在想辦法穩定局勢。

經濟倒退、內戰更烈 中東陷疫情危機

疫情影響中東局勢，部分國家已陷入更混亂的戰爭和人道危機。外媒綜合分析，長年在戰事中的中東國家例如敘利亞、葉門等，由於疫情的關係各國自顧不暇，少了外國勢力的制衡以及國際援助力道減少，因此局勢更顯混亂。也有國家如埃及，因為疫情影響經濟，連帶動搖政局穩定度。

唱著歌自爆的「不殺炸彈客」？美國耶誕爆炸案之謎

「汽車炸彈自爆前，一邊廣播警告倒數，一邊擴音放著暖心老歌《Downtown》？」美國南方的田納西洲首府納什維爾市，25日耶誕節清晨發生的「RV露營車爆炸案」，27日晚間已確定兇手身份：63歲的電腦工程師——安東尼．華納（Anthony Warner）——即是全案唯一、人留在炸彈車內一同被炸死的嫌疑犯。警方表示，華納生前一人獨居，但生活單純、並無任何宗教、政治、陰謀主義或極端思想的外顯風險；其攻擊目標似無意傷害人命，卻涉嫌針對電信業者「AT&T」地方總部的通信設備。目前FBI已暫時排除本案為「本土恐怖攻擊」，但震驚各方的懸疑謎題卻更加難解：究竟華納自爆的動機為何？為何非得「自殺攻擊」？以及在自爆倒數前，兇手反覆播放的60年代老歌《Downtown》是否又暗示著某種訊號目的？

日媒：中國政府主導沖之鳥海域調查 阻日本延伸大陸棚

日媒產經新聞獨家報導，日本最南端的沖之鳥島延伸大陸棚周邊，出現隸屬中國不同組織的多艘研究船，精密合作進行海洋調查。日本政...

英國2022年4月起 禁止不健康食品促銷

英國政府今天表示，將自2022年4月起禁止高脂、高糖、高鹽食品的「買一送一」促銷活動，也禁止餐廳免費續杯含糖飲料

川普簽署「台灣保證法」 促對台軍售常態化

美國總統川普今天正式簽署撥款法案，其中包含「台灣保證法」，呼籲美國政府對台軍售常態化、支持台灣有意義參與國際組織，並檢視...

金正恩狂建摩天樓 被爆逼工人吸「冰毒」趕工

北韓領導人金正恩變藥頭？根據外媒報導，金正恩上台後，不斷地在首都平壤大興土木，興建許多高樓大廈，為了增加工程速度，監工人員竟然提供「冰毒」給工人，讓他們提神趕工，使工人飽受痛苦。

熱門新聞

川普簽了2.3兆美元紓困與支出法案！ 美政府周二免關門

川普簽署「台灣保證法」 促對台軍售常態化

俄妙齡女散步被10野狗圍攻 遭瘋狂撕咬至「面目全非」

想留名青史！傳川普要讓機場以他為名

印度男臉長滿腫瘤失去視力 與妻育有2健康女兒

終於簽了紓困案 川普到底受到什麼壓力？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。