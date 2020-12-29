德外長：主權高於美國意願

（德國之聲中文網）聯邦德國外長馬斯對德新社表示，「如果我們所理解的主權只意味著，未來我們只做華盛頓希望的事情，則我們大可不必奢談歐洲主權。」論及明年1月20日拜登將取代特朗普就職美國下屆總統，這位社民黨政治家強調：「聯邦政府不改變有關北溪二號的立場」。

全長1200公里的這條從俄羅斯通往德國的海底輸氣管道已完成94%。但美國仍試圖假手制裁終止該項目，並也威脅參與該項目的德國企業。美方解釋稱，之所以拒絕該項目，是擔心，歐洲伙伴們由此會過度依賴俄羅斯天然氣。該項目的支持者們則指責華盛頓，不過是為了能向歐洲出售更多美國液化天然氣。

「在中心地緣政治問題上意見一致」

與特朗普一樣，拜登也拒絕北溪二號。馬斯就此指出，即使白宮易主，仍會繼續存在某些德美雙方對之有不同立場的議題。他強調，「重要的是，我們在處於中心地位的戰略和地緣政治問題上有一條共同路線，站在同一邊。」

在特朗普4年任期內，因眾多爭議議題，德美關系降至低點。現在，聯邦德國政府有意重啟。

特朗普還指控德國對軍事的投入過少。在這一問題上，也不能指望拜登改變美方立場。馬斯雖表示支持北約的目標，根據這一目標，每個成員國都應將國內生產總值的百分之二用於防務，但他強調，鑑於新冠危機，所有各國都必須重新安排其財政，因此，必須在危機過去後討論，它對現行路線及目標總的意味著什麼。

「對眾鄰國的安全需求考慮不足」

在接受德新社的採訪中，馬斯也談到了德國對北約核威懾的參與。這一參與在他所在的社民黨內引起最激烈爭議。他表示，他感覺在相關討論中，眾鄰國的安全需求未獲重視。他指出，「要是說，我們德國希望脫離核參與，則我們也必須顧及這對我們的伙伴們意味著什麼。」

他所指的是波蘭和波羅的海沿岸國家。這些國家與俄羅斯接壤，感覺受到這個龐大鄰國的威脅。在德國萊茵蘭-普法爾茨州埃菲爾（Eifel）山區的比歇爾（Büchel）空軍基地儲藏有約20枚美製核彈。一再有社民黨領導成員呼籲將其撤走。在北約內部，「核參與」意味著，在緊急情況下，這些核彈也可能會由聯邦德國戰機投下。

凝煉/洪沙（德新社）

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