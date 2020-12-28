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阿富汗內戰現曙光 明年將在卡達談判

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
隨著美軍逐漸撤離阿富汗，政府也要準備與塔利班繼續談判。（Photo by U.S. Army Africa ACOTA team on Wikimedia under CC 2.0）
隨著美軍逐漸撤離阿富汗，政府也要準備與塔利班繼續談判。（Photo by U.S. Army Africa ACOTA team on Wikimedia under CC 2.0）

經過1年的打打停停後，阿富汗政府將於2021年1月與境內最大軍閥塔利班再次展開談判。雙方曾於今年初在美國協調下，數次對簿談判桌，但最後都無疾而終。塔利班指控政府沒有遵守交換戰俘的約定，政府不滿塔利班數次違反停火協議，隨著美軍將撤離2000人，政府也在想辦法穩定局勢。

明年在卡達協商

根據《半島電視台》與《土耳其通訊社》報導，雖然相關談判在9月就已經在卡達首都杜哈展開，但由於雙方毫無交集，因此目前談判仍在休止狀態，但將會在明年1月5日時重新展開第2階段的談判。阿富汗國家議會發言人卡瓦隆表示，很多國家因為新冠疫情緣故無法舉行談判，只有卡達有能力幫忙。

不過原本阿富汗政府不希望與塔利班在卡達談判，阿富汗總統甘尼希望讓民眾都能了解談判發生什麼事情，不過這個要求在與塔利班磋商時遭到拒絕，塔利班在卡達設有對外聯絡辦公室，因此最後還是決定明年在卡達進行協商。

美軍逐步撤軍

由於美國在今年2月單獨與塔利班談判，美軍將於明年1月10日以前，將駐阿富汗美軍人數從4500人下調至2500人，甚至在明年5月以前要將所有美軍撤離阿富汗，因此在美國的要求下，阿富汗政府也加緊與塔利班進行磋商，塔利班希望阿國政府將數千名戰俘返還，但當初阿國政府認為人數太多，談判因此破裂。

雖然雙方來回談了很多次，但都無法獲得明顯共識。因此塔利班也在阿國規劃多起恐怖攻擊，造成許多平民傷亡與官方建築物毀損。

阿富汗自美國2003年阿富汗戰爭後，就持續陷入軍閥割據、部落衝突的困境，美軍也因為身陷於此，在歐巴馬總統時期便開始規劃逐步撤軍。

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塔利班 阿富汗 美軍

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