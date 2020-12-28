經濟倒退、內戰更烈 中東陷疫情危機

疫情影響中東局勢，部分國家已陷入更混亂的戰爭和人道危機。外媒綜合分析，長年在戰事中的中東國家例如敘利亞、葉門等，由於疫情的關係各國自顧不暇，少了外國勢力的制衡以及國際援助力道減少，因此局勢更顯混亂。也有國家如埃及，因為疫情影響經濟，連帶動搖政局穩定度。

經濟危機影響局勢

半島電視台報導，敘利亞在長達十年的內戰爭，已經造成50多萬人傷亡，1300萬人流離失所，儘管土耳其和俄羅斯同意停火，但ISIS的崛起加劇了局勢的動盪，加上疫情以及美國撤軍，導致中央政府無暇顧及，ISIS已經成功發動多次攻擊，並且迅速重新佔領敘利亞東部。

前敘利亞駐土耳其大使尼達爾．卡巴蘭向媒體表示，美國對敘利亞的經濟制裁，以及2021年即將迎來的敘利亞總統大選，都會為敘利亞整體的局勢增加不確定性，「2020對敘利亞是最糟糕的年份，但疫情帶來經濟的衝擊和政局不穩，只會讓情況更難以收拾。

另外，埃及因為疫情造成嚴重的經濟問題，根據統計埃及原本收入就極度不平等，疫情後埃及更是有高達四成人口每天收入不足2美金，僅有2到3%的人是極端富裕，而政府鎮壓言論和新聞自由更是引起國際關注，導致歐盟決議制裁，雖然埃及認為歐盟是過度干涉，但若歐盟真的實施經濟制裁，會讓埃及的經濟狀況更惡化。

外國援助資金銳減

同樣深陷戰爭的國家葉門，在過去10年的戰事中已有成千上萬的人失去性命，根據美國新聞報導，聯合國稱葉門正面臨嚴重的人道危機。雪上加霜的是，由於疫情的關係，國際資助和人道援助機構自顧不暇。根據6月的統計，目標24億美金的援助資金整整少了10億美金。

聯合國的政治分析師尼古拉．杜恩．岡德森表示，疫情讓歐美國家忙著處理，對於利比亞的問題無暇顧及，可能會導致俄羅斯繼續通過軍事手段並支持叛軍指揮官哈夫塔爾上位。

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