美開發疫苗護照 盼協助疫情控管

疫情當頭，國際移動受到限制！就算是因公務須出國，也大多需要出示核酸檢驗報告。美國民間近期開始研發「電子疫苗護照」，收集使用者的檢測結果和疫苗接種情形，盼能成為用戶在進入密閉場合甚至是入境時的健康證明，而中國也曾使用「健康碼」防範病毒傳播。

APP整合檢測資訊

《CNN》報導，美國數個科技公司和民團已經著手進行智慧型手機上，整合疫情相關個人健康資訊APP的開發。希望能夠將使用者的核酸檢測報告、疫苗接種狀況進行收集，在進入室內密閉空間或得出入境時，呈現在應用程式中。

科技龍頭蘋果、谷歌、IBM等公司疫情期間也各自開發了有關追蹤病毒蹤跡的程式，利用藍牙技術告知用戶是否曾接觸確診者曾出現的環境。而他們所收集技術資訊也會提供給相關的APP開發商，希望這個技術能夠普及並協助疫情控管。

個資洩漏是隱憂

《紐約時報》報導，中國在疫情趨緩後曾研發「健康碼」應用程式來追蹤民眾的健康狀態，用戶的就醫、飲酒、睡眠等個人資訊將會在APP上呈現，並以顏色來呈現每個人的健康分數。但此舉也引發民眾反彈，認為這樣有侵犯個人隱私的隱憂。

28日立法院的外交委員會中，立委也詢問衛福部官員有關政府何時會進行民眾能否出國的安全評估。衛福部官員提及「電子疫苗護照」將能夠協助各國有效管理邊境的安全，也期待在疫苗普及後透過科技的輔助能讓疫情得到更完善的控制。

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