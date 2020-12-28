快訊

唱著歌自爆的「不殺炸彈客」？美國耶誕爆炸案之謎

八里跨年煙火宣布延期！侯友宜：無法做到實聯制就停辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日媒：中國政府主導沖之鳥海域調查 阻日本延伸大陸棚

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導

日媒產經新聞獨家報導，日本最南端的沖之鳥島延伸大陸棚周邊，出現隸屬中國不同組織的多艘研究船，精密合作進行海洋調查。日本政府分析後，認定背後是由中國政府主導。由於日本申請大陸棚延伸若獲准，有權開發海底資源，研判中國政府為提出反論，而指示各組織收集海底地形和地質數據。

報導指出，這是日本政府首次對中國海洋調查的實際情況，進行系統分析。除了沖之鳥島之外，中方還對釣漁台列嶼在內沖繩近海等日本的專屬經濟海域（EEZ），屢次進行了未經許可的調查，對日本政府要求中止，也充耳不聞。為了外交開展，日方急需分析中方的意圖。

今年7月，中國研究船「大洋號」在沖繩鳥島附近日本EEZ展開未經許可的調查，日方因而對中國研究船在同一地區過去活動史進行了詳細分析。海上保安廳完成分析後，將報告匯報給外務省等單位。海上保安廳並從今年度開始，設置海洋情報分析官，針對他國非法的海洋調查展開監視、分析。

分析指出，2018年以降，共發現五艘中國研究船在沖繩鳥島以南的EEZ外側公海航行，隸屬不同政府機構、大學，展開調查時期不同，活動範圍覆蓋數百平方公里的海域，幾乎沒有重疊，但也幾乎沒有空白區域。五艘船以一定速度行駛，並以固定的間隔折返，是海底地形調查時的典型行動。

日方認為，隸屬不同組織的調查船緊密合作，2019年以來進行了非常密集的調查，得出結論，認為是由中國政府主導展開的調查。

中國正在調查的海域被稱為「九州・帛琉海嶺南部海域」，日本在2008年以沖之鳥島為中心，向聯合國大陸棚界線委員會申請了大陸棚延伸。因日方申請案展開調查，根據海床地形和板塊的特徵，確認從沖之鳥島往南向帛琉的方向，有代表大陸棚延伸的海底山脈。但是，這項申請由於中國主張沖之鳥島是「岩」加以反對，申請案遭到擱置。

報導指出，如果大陸棚延伸得到批准，日本將有權開發海底資源，另一方面，包括中國在內其他國家，在未獲日本同意下，將無法勘探或開發。核心的沖之鳥島在國際上也將被定位為「島嶼」。中方因其海上戰略，非常重視該周邊海域，似乎正在尋找能否認地形連接的反駁證明。

在同一海域，帛琉也同樣提出大陸棚延申案，如果帛琉的申請獲准，將有力日方申請。但是，聯合國大陸棚界線委員會中負責審查帛留申請案的小組委員會副主席是「大洋號」所屬中國自然資源部的成員，讓日方對帛琉審查案是否將被刁難感到擔憂。

除了沖之鳥島海域，日本在其他海域也與中國在內其他國家面臨國家權益問題。日本政府人士指出，海上保安廳主導日本政府的海洋調查，有必要以海保為中心，強化體制，並納入民間的調查機構，有效率地建構數據資料。

日本 沖之鳥 帛琉

延伸閱讀

「鬼滅之刃」破神隱少女紀錄 登日本最賣座電影

日本11月工廠生產零成長 經濟受疫情再起拖累

想念的日本味 在台北就能吃到美味活蟹料理

日本染英國變種新冠病毒增1人 累計8人

相關新聞

川普簽署「台灣保證法」 促對台軍售常態化

美國總統川普今天正式簽署撥款法案，其中包含「台灣保證法」，呼籲美國政府對台軍售常態化、支持台灣有意義參與國際組織，並檢視...

唱著歌自爆的「不殺炸彈客」？美國耶誕爆炸案之謎

「汽車炸彈自爆前，一邊廣播警告倒數，一邊擴音放著暖心老歌《Downtown》？」美國南方的田納西洲首府納什維爾市，25日耶誕節清晨發生的「RV露營車爆炸案」，27日晚間已確定兇手身份：63歲的電腦工程師——安東尼．華納（Anthony Warner）——即是全案唯一、人留在炸彈車內一同被炸死的嫌疑犯。警方表示，華納生前一人獨居，但生活單純、並無任何宗教、政治、陰謀主義或極端思想的外顯風險；其攻擊目標似無意傷害人命，卻涉嫌針對電信業者「AT&T」地方總部的通信設備。目前FBI已暫時排除本案為「本土恐怖攻擊」，但震驚各方的懸疑謎題卻更加難解：究竟華納自爆的動機為何？為何非得「自殺攻擊」？以及在自爆倒數前，兇手反覆播放的60年代老歌《Downtown》是否又暗示著某種訊號目的？

超溫馨！哈利、梅根耶誕卡秀出兒子亞契 傳和威廉凱特融冰

永遠是話題焦點的英國哈利王子和妻子梅根，自從卸下皇室重要成員身分、到美國重建新生活後，媒體關注度又超過以往在英國時，一整...

英國2022年4月起 禁止不健康食品促銷

英國政府今天表示，將自2022年4月起禁止高脂、高糖、高鹽食品的「買一送一」促銷活動，也禁止餐廳免費續杯含糖飲料

日媒：中國政府主導沖之鳥海域調查 阻日本延伸大陸棚

日媒產經新聞獨家報導，日本最南端的沖之鳥島延伸大陸棚周邊，出現隸屬中國不同組織的多艘研究船，精密合作進行海洋調查。日本政...

雙面諜98高齡辭世 晚年失明失聰「不後悔為理想奉獻」

對西方世界而言冷戰時期「惡名昭彰」的英國雙面間諜布雷克（George Blake）近日以98歲高齡，在莫斯科辭世。他的雙...

尊重宗教多元 印度立法禁強迫改教

印度各邦省陸續通過「反改教法」，禁止強迫他人改信宗教的行為。根據外媒報導，印度各邦省陸續發布反改教法，而最新的是由中部邦省的政府提出，法案指出，若以任何形式強迫他人改信不同宗教，最高可罰10年監禁，或者最高罰10萬盧比（約1358美金）的罰款。除了印度，目前尼泊爾、不丹和緬甸也都實施反改教法（Anti-conversion）。

無視外界呼籲 孟加拉將再遷移洛興雅難民至外島

儘管人權團體呼籲孟加拉不要進一步遷移來自鄰國緬甸的洛興雅難民到外島，官員今天表示，將在這個月把第二批洛興雅難民轉移到孟加...

尼日總統大選 政權可望首度和平轉移

西非國家尼日今天舉行總統及國民議會大選，選民今天紛紛前往投票。這次大選可望看到尼日民選總統首度和平移交政權，但聖戰士屢屢...

冷戰時期英籍雙面間諜布雷克 俄國逝世享壽98歲

根據俄羅斯「塔斯社」報導，冷戰時期的雙面諜布雷克（George Blake）辭世，享耆壽98歲。他是1950年代穿越鐵幕...

分屍學生女友！俄「拿破崙專家」判12年半 傳與當局友好

俄羅斯64歲拿破崙專家索科洛夫（Oleg Sokolov）去年殺害並分屍24歲女學生戀人，25日遭判12年半有期徒刑。

中國歐盟商會 盼年底前敲定歐中投資協定

歐盟與中國投資協定談判進入最後關頭，儘管北京拒絕承諾在年底前達成協議，但中國歐盟商會(European Union Ch...

熱門新聞

太激情！81歲嬤閃嫁36歲嫩男 曝「洞房花燭夜」隔天無法下床

川普簽了2.3兆美元紓困與支出法案！ 美政府周二免關門

川普拒簽紓困案 千萬失業者斷糧

超溫馨！哈利、梅根耶誕卡秀出兒子亞契 傳和威廉凱特融冰

川普簽署「台灣保證法」 促對台軍售常態化

日本貓熊直挺挺站在體重計上 網驚：這絕對是人偶裝吧？！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。