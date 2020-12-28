日媒：中國政府主導沖之鳥海域調查 阻日本延伸大陸棚

日媒產經新聞獨家報導，日本最南端的沖之鳥島延伸大陸棚周邊，出現隸屬中國不同組織的多艘研究船，精密合作進行海洋調查。日本政府分析後，認定背後是由中國政府主導。由於日本申請大陸棚延伸若獲准，有權開發海底資源，研判中國政府為提出反論，而指示各組織收集海底地形和地質數據。

報導指出，這是日本政府首次對中國海洋調查的實際情況，進行系統分析。除了沖之鳥島之外，中方還對釣漁台列嶼在內沖繩近海等日本的專屬經濟海域（EEZ），屢次進行了未經許可的調查，對日本政府要求中止，也充耳不聞。為了外交開展，日方急需分析中方的意圖。

今年7月，中國研究船「大洋號」在沖繩鳥島附近日本EEZ展開未經許可的調查，日方因而對中國研究船在同一地區過去活動史進行了詳細分析。海上保安廳完成分析後，將報告匯報給外務省等單位。海上保安廳並從今年度開始，設置海洋情報分析官，針對他國非法的海洋調查展開監視、分析。

分析指出，2018年以降，共發現五艘中國研究船在沖繩鳥島以南的EEZ外側公海航行，隸屬不同政府機構、大學，展開調查時期不同，活動範圍覆蓋數百平方公里的海域，幾乎沒有重疊，但也幾乎沒有空白區域。五艘船以一定速度行駛，並以固定的間隔折返，是海底地形調查時的典型行動。

日方認為，隸屬不同組織的調查船緊密合作，2019年以來進行了非常密集的調查，得出結論，認為是由中國政府主導展開的調查。

中國正在調查的海域被稱為「九州・帛琉海嶺南部海域」，日本在2008年以沖之鳥島為中心，向聯合國大陸棚界線委員會申請了大陸棚延伸。因日方申請案展開調查，根據海床地形和板塊的特徵，確認從沖之鳥島往南向帛琉的方向，有代表大陸棚延伸的海底山脈。但是，這項申請由於中國主張沖之鳥島是「岩」加以反對，申請案遭到擱置。

報導指出，如果大陸棚延伸得到批准，日本將有權開發海底資源，另一方面，包括中國在內其他國家，在未獲日本同意下，將無法勘探或開發。核心的沖之鳥島在國際上也將被定位為「島嶼」。中方因其海上戰略，非常重視該周邊海域，似乎正在尋找能否認地形連接的反駁證明。

在同一海域，帛琉也同樣提出大陸棚延申案，如果帛琉的申請獲准，將有力日方申請。但是，聯合國大陸棚界線委員會中負責審查帛留申請案的小組委員會副主席是「大洋號」所屬中國自然資源部的成員，讓日方對帛琉審查案是否將被刁難感到擔憂。

除了沖之鳥島海域，日本在其他海域也與中國在內其他國家面臨國家權益問題。日本政府人士指出，海上保安廳主導日本政府的海洋調查，有必要以海保為中心，強化體制，並納入民間的調查機構，有效率地建構數據資料。