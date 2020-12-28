雙面諜98高齡辭世 晚年失明失聰「不後悔為理想奉獻」

對西方世界而言冷戰時期「惡名昭彰」的英國雙面間諜布雷克（George Blake）近日以98歲高齡，在莫斯科辭世。他的雙面間諜生涯前後不到10年，曾使許多同儕喪生，且重創英美兩國在歐洲的情報網，但俄國總統普亭為他發表悼詞，稱許他「維護地球和平」。

布雷克的死訊是由俄國塔斯社在26日發布，塔斯社還引用俄國外國情報局發言人的話，稱布雷克是個「真誠熱愛我們國家的傳奇情報官」。

傳奇人物的生平，經常折射出歷史的吊詭。有人痛恨，有人盛讚，布雷克自己怎麼看他的人生？他曾在受訪時說，「拿生命去奉獻給一個高貴的理想並沒有錯，儘管（我的）那個理想並未實現」。

美國之音報導，布雷克1950年代曾在英國結婚，育有3個兒子，這些孩子在1980年代曾赴莫斯科，與父親和解。他逃抵莫斯科後再婚，育有1個兒子。晚年的布雷克，失明兼失聰，像是「另一個時代的遺跡」。