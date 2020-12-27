快訊

英國班機目前採檢18人 指揮中心：1發燒送醫4有症狀

國史館針對鹿窟事件出新書 公布蔣經國罕見批示

尊重宗教多元 印度立法禁強迫改教

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
印度邦省立反改教法，強迫他人改信不同宗教將被視為犯罪行為。（Photo from網路截圖）
印度邦省立反改教法，強迫他人改信不同宗教將被視為犯罪行為。（Photo from網路截圖）

印度各邦省陸續通過「反改教法」，禁止強迫他人改信宗教的行為。根據外媒報導，印度各邦省陸續發布反改教法，而最新的是由中部邦省的政府提出，法案指出，若以任何形式強迫他人改信不同宗教，最高可罰10年監禁，或者最高罰10萬盧比（約1358美金）的罰款。除了印度，目前尼泊爾、不丹和緬甸也都實施反改教法（Anti-conversion）。

半島電視台報導，印度的喜馬偕爾邦在26日的新聞發佈會上宣佈反改教法，並在後續補充說明，若在婚姻中想要對方改變宗教，必須要在兩個月前提出、緩衝，否則屆時逼迫對方改信不同宗教，根據新法令，該婚姻將被視為無效。

在這之前，印度人口最多的北方邦省也通過類似的法令，為的是包容宗教多元化，以及避免人在職場上、婚姻上因為宗教信仰，而遭受不平等對待。這項法令被稱為「愛聖戰」法律，而這一詞過去被右翼激進份子指稱穆斯林男子利用婚姻，誘使印度教女性皈依伊斯蘭教。

今日印度報導，人權律師維琳達認為，過去宗教之間的爭奪，強迫改信的衝突大多發生在婚姻裡，而受害者大多是婦女，「父權、種性和佔主導地位的宗教勢力，是邪惡的三位一體，一直試圖控制婦女的性自主和自由。」

為了避免衝突，以及防止人們在婚姻以及工作場域中因為不同宗教遭歧視，從各邦省到中央政府，都開始推動反改教法，以言語、婚姻、升遷等威脅改信仰，都將被視為違法。除了印度，目前世界上實行反改教法（Anti-conversion）法律的南亞國家還有不丹、緬甸以及尼泊爾。

【更多精采內容，詳見

印度教 婚姻 緬甸

延伸閱讀

克什米爾選舉區域政黨勝出 印度先發制人逮75人

印度擬售越南超音速飛彈 劍指中國大城與南海

印度可能批准牛津疫苗 挑4省預演配送接種流程

台商進軍印度 萬邦鞋業安德拉省兩座新廠動土

相關新聞

尊重宗教多元 印度立法禁強迫改教

印度各邦省陸續通過「反改教法」，禁止強迫他人改信宗教的行為。根據外媒報導，印度各邦省陸續發布反改教法，而最新的是由中部邦省的政府提出，法案指出，若以任何形式強迫他人改信不同宗教，最高可罰10年監禁，或者最高罰10萬盧比（約1358美金）的罰款。除了印度，目前尼泊爾、不丹和緬甸也都實施反改教法（Anti-conversion）。

無視外界呼籲 孟加拉將再遷移洛興雅難民至外島

儘管人權團體呼籲孟加拉不要進一步遷移來自鄰國緬甸的洛興雅難民到外島，官員今天表示，將在這個月把第二批洛興雅難民轉移到孟加...

尼日總統大選 政權可望首度和平轉移

西非國家尼日今天舉行總統及國民議會大選，選民今天紛紛前往投票。這次大選可望看到尼日民選總統首度和平移交政權，但聖戰士屢屢...

冷戰時期英籍雙面間諜布雷克 俄國逝世享壽98歲

根據俄羅斯「塔斯社」報導，冷戰時期的雙面諜布雷克（George Blake）辭世，享耆壽98歲。他是1950年代穿越鐵幕...

分屍學生女友！俄「拿破崙專家」判12年半 傳與當局友好

俄羅斯64歲拿破崙專家索科洛夫（Oleg Sokolov）去年殺害並分屍24歲女學生戀人，25日遭判12年半有期徒刑。

中國歐盟商會 盼年底前敲定歐中投資協定

歐盟與中國投資協定談判進入最後關頭，儘管北京拒絕承諾在年底前達成協議，但中國歐盟商會(European Union Ch...

雪梨疫情延燒 跨年倒數辦不辦還未定

雪梨的疫情持續延燒，讓超過25萬人身處封鎖之中，但這澳洲最大的城市仍在等待消息，看是否有任何跨年的活動能獲准進行

15駕駛染疫無法出勤 東京都營地鐵車班減3成

日本2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，其中以東京都最為嚴峻，連都營地下鐵大江戶線都有15名駕駛染疫無法出...

英國與歐盟達成脫歐貿易協定 下一步會怎麼走？

英國和歐盟在周四（12月24日）達成了一項 歷史性的自由貿易協定。此時距離英國脫歐過渡期的最後期限僅剩一周...

冷戰時期英國籍雙面諜布雷克辭世 享耆壽98歲

根據俄羅斯「塔斯社」今天報導，冷戰時期的雙面諜布雷克辭世，享耆壽98歲。他是1950年代穿越鐵幕投誠之前，在英國情報圈臥...

英媒：台灣毛小孩比15歲以下青少年還多

英國企業家克拉克剛成為一隻四個月大喜樂蒂牧羊犬的飼主，他坦承，在台北的購物中心附近推著寵物推車，感覺有點不自在，但飼主推...

英國多佛大堵車奇觀 預計將慢慢消失

英國交通大臣格蘭特．沙普斯（Grant Shapps）周五（12月25日）晚間在推特上表示，已經有超過4500輛卡車得以離開英國南部港口城市前往法國。超過1萬名卡車司機進行了新冠測試，其中24例測試結果呈陽性...

熱門新聞

龐貝城首次挖掘出「熱食餐廳」 羅馬人拿雞鴨當廣告宣傳

川普再籲發2千美元 批錯在中國

英媒：台灣毛小孩比15歲以下青少年還多

星期人物／谷歌法務長沃克 在台出生的忠誠護法

拜登警告 川普若續擋紓困將導致毀滅性後果

田納西耶誕劫 納許維爾清晨大爆炸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。