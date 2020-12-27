尊重宗教多元 印度立法禁強迫改教

印度各邦省陸續通過「反改教法」，禁止強迫他人改信宗教的行為。根據外媒報導，印度各邦省陸續發布反改教法，而最新的是由中部邦省的政府提出，法案指出，若以任何形式強迫他人改信不同宗教，最高可罰10年監禁，或者最高罰10萬盧比（約1358美金）的罰款。除了印度，目前尼泊爾、不丹和緬甸也都實施反改教法（Anti-conversion）。

半島電視台報導，印度的喜馬偕爾邦在26日的新聞發佈會上宣佈反改教法，並在後續補充說明，若在婚姻中想要對方改變宗教，必須要在兩個月前提出、緩衝，否則屆時逼迫對方改信不同宗教，根據新法令，該婚姻將被視為無效。

在這之前，印度人口最多的北方邦省也通過類似的法令，為的是包容宗教多元化，以及避免人在職場上、婚姻上因為宗教信仰，而遭受不平等對待。這項法令被稱為「愛聖戰」法律，而這一詞過去被右翼激進份子指稱穆斯林男子利用婚姻，誘使印度教女性皈依伊斯蘭教。

今日印度報導，人權律師維琳達認為，過去宗教之間的爭奪，強迫改信的衝突大多發生在婚姻裡，而受害者大多是婦女，「父權、種性和佔主導地位的宗教勢力，是邪惡的三位一體，一直試圖控制婦女的性自主和自由。」

為了避免衝突，以及防止人們在婚姻以及工作場域中因為不同宗教遭歧視，從各邦省到中央政府，都開始推動反改教法，以言語、婚姻、升遷等威脅改信仰，都將被視為違法。除了印度，目前世界上實行反改教法（Anti-conversion）法律的南亞國家還有不丹、緬甸以及尼泊爾。

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