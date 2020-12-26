英國與歐盟達成脫歐貿易協定 下一步會怎麼走？

英國和歐盟在周四（12月24日）達成了一項 歷史性的自由貿易協定。此時距離英國脫歐過渡期的最後期限僅剩一周。

達成的協定尚須付諸法律，前提是要得到英國和歐洲的議會的雙雙批准。由於時間有限，該協定要到明年才能完成批准程序。換句話說，從明年1月1日開始只能臨時執行。

「程序尚未完成」，歐洲議會外交事務委員會主席、蘇格蘭裔德籍政治人士麥卡利斯特（David McAllister）周四告訴德國之聲。

英國接下來會做什麼？

英國政府表示，將在12月30日召集議員們開會，就該協定進行投票。議員們仍在等待閱讀協定全文。英國首席脫歐談判代表弗羅斯特（David Frost）說，協定全文將很快公布。

英國議員很可能對審批程序的匆促感到不滿。重要的立法通常需要通過議會的逐條審核，耗時數月才能得到批准。

英國首相強生(Boris Johnson)可能仍將面臨其領導的執政黨保守黨內脫歐派人士的反對，他們認為該協定不夠清晰。

但是保守黨在下議院擁有80個多數席位，而反對黨工黨也表示將予支持。

工黨領袖斯塔默（Keir Starmer）表示，該協定很單薄，但是聊勝於無。

歐盟接下來會做什麼？

歐盟委員會將把協定草案發送給剩下的27個成員國。歐盟輪值主席國德國的一位發言人在推特上證實，歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶（Michel Barnier）周五在特別會議上向歐盟各國大使介紹了該協定。

大使們預計將用兩三天時間來研究該協定。隨後，成員國將不得不批准這次談判成果以及該協定的臨時實施。

由於時間有限，歐盟議會也要到明年才能完全批准該協定。

歐洲議會可能否決該協定嗎？

即使成員國承諾臨時執行該協定，理論上也有可能最終否決它。

「這將是一個選擇」，麥卡利斯特告訴德國之聲，「但我不相信這會發生」。

儘管他還沒有看到全文，但麥卡利斯特表示，該協定是一個「公平和均衡」的協定，它保護了歐盟及其公民和企業的利益。

「歐洲議會將提出一些尖銳的問題」，他說，「這顯然是正常的。最後，投票決定同意還是反對的時候，將會達成一致意見。」

1月1日會有什麼變化？

為期11個月的英國脫歐過渡期將正式結束。英國將告別歐盟單一市場和關稅同盟，也將受到相應規則和條例的制約。

不過，如果自由貿易協定得到歐盟成員國的臨時批准，英國和歐盟之間的商品流通將不存在關稅或配額。

無論如何，企業進出口還是會面臨更多繁文縟節。由於脫歐協定是在年底前一周達成的，公民和企業都沒有太多時間來應對1月1日就要到來的改變。

此外，英國和歐盟的公民將不能再享受兩地之間的自由往返。

英國人前往歐盟的申根區，每180天只能免簽證逗留90天。歐盟公民可以在英國免簽證一次逗留180天。

有什麼樣的長期影響？

隨著英國的揮手道別，歐盟黯然神傷，未來不免蒙上陰影。

貿易協定達成後，英國將繼續部分享受和作為歐盟成員國時一樣的權利。但是脫離歐盟的單一市場和關稅同盟無疑將對英國經濟產生負面影響。

獨立機構英國預算責任辦公室最近指出，從長遠來看，和英國留在歐盟內比較，脫歐後的英國GDP將下降4%。

但是英國政府表示，除了新達成的歐盟協定之外，英國還與其他58個國家或地區達成了貿易協定。

張平/ 任琛 (法新社、路透社)

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