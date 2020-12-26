英國多佛大堵車奇觀 預計將慢慢消失

英國交通大臣格蘭特．沙普斯（Grant Shapps）周五（12月25日）晚間在推特上表示，已經有超過4500輛卡車得以離開英國南部港口城市前往法國。超過1萬名卡車司機進行了新冠測試，其中24例測試結果呈陽性。

英國政府向多佛派遣了300名士兵進行協助後，如今又增派了800名士兵前往增援。但聖誕假期期間，仍有5000輛卡車被困在已經陷於癱瘓的曼斯頓機場和M20號高速公路的一部分封鎖區。

志願者送來食品

軍方不僅幫助疏通交通堵塞，還為卡車司機們分發水和食物，其中一部分司機已在多佛地區被困數日。但是，衛生設施不足的問題不易解決。

從周四開始，輪渡和火車重新恢復運行。但在卡車司機獲准出發之前，他們必須出示陰性的新冠測試結果。由於滯留者中有很多波蘭人，所以華沙增派出了一支60人的軍隊醫療隊到多佛為波蘭卡車司機進行新冠檢測。波蘭政府辦公室主任德沃爾奇克（Michal Dworczyk）表示，截至周五上午，首個到達多佛的波蘭醫生和護士小組已經對1260名司機進行了測試。波蘭還將提供15000個新冠測試盒。波蘭士兵還分發了食品。

德國駐倫敦大使米夏埃利斯（AndreasMichaelis）在推特上寫道，被堵在路上的德國司機們度過了一個「很艱難的聖誕節」。「好消息是」他們的一些同事已經在回家的途中或已經到家。

自從英國出現了一種新的、可能更具傳染性的變異冠狀病毒，法國因此於上周日（12月20日）實施了嚴格的旅行和交通限制後，共有約1萬名卡車司機滯留在英國。如果卡車的裝卸能夠繼續以目前的速度進行，預計交通堵塞不久將會消散。

李京慧/任琛 (法新社、美聯社、德新社、路透社)

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