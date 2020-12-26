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三度當首相破滅？檢方不起訴仍壞了安倍的大計畫

聯合報 / 記者雷光涵／即時報導
日本前首相安倍晉三25日至眾參兩院的議院營運委員會說明賞櫻前夜祭的經費問題，鞠躬道歉。路透
日本前首相安倍晉三25日至眾參兩院的議院營運委員會說明賞櫻前夜祭的經費問題，鞠躬道歉。路透

捲入賞櫻會前夜祭賄賂椿腳疑雲，日本前首相安倍晉三的公費秘書被略式起訴，他本人獲不起訴。可預見在野黨會持續窮追猛打，安倍近期回歸派系、甚至三度攻首相大位的計畫恐將生變。

獲得不起訴處分的安倍昨日（25日）至眾參兩院的議院營運委員會，表示在首相任內的國會答辯是依「當時所知的內容」回答，結果有不符事實之處，深刻感受有道義上的責任，要向全體國民致歉。

時事新聞指出，安倍做自民黨黨魁時，自民黨締造全國性大選6連勝的佳績，加上原本被視為接班梯隊的岸田文雄、石破茂在前次黨魁選舉一敗塗地、元氣大傷，自民黨內有安倍接菅義偉的聲音。如今安倍同溫層拱他再上位的力道會減弱，自民黨內部認為檢方的調查結果「很難不成為未來的阻礙」。

▌延伸推薦：

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日本媒體分析，安倍晉三近日回歸派系、甚至明年三度攻首相大位將因此生變。路透
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自民黨 賞櫻 安倍晉三 日本

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