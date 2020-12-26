英國港口大堵車 司機路邊過聖誕

幾天時間過去了，數千名卡車司機和旅行者仍然被困在英國南部港口多佛。他們只好在路上度過今年的聖誕節。

為了阻止一種新冠變種病毒的傳播，自周日開始，法國關閉了與英國接壤的邊境，貨運卡車被困在途中。除了在多佛鎮周圍的高速公路上排起的長龍之外，還有數千輛卡車被轉移到附近的機場，等待清理貨物。

周三，法國部分邊境重新開放，漫長的等待出現了希望。

因為增加了嚴格的新冠病毒測試程序，卡車隊伍行進緩慢，數百名英軍士兵前往協助。法國和波蘭也派出人員前往協助。許多滯留的卡車來自東歐。

志願者帶來聖誕歡樂

一些志願者們為不能回家過節的司機們帶來了食物和聖誕禮物，以免他們的路邊聖誕節慶祝活動太令人沮喪。

據天空新聞台報導，英國交通大臣沙普斯（Grant Shapps）表示，政府正在「竭盡全力」讓司機們回家過聖誕節，並已向軍隊發出 「特別指示，要求軍隊控制感染測試流程和載重卡車的管理」。

然而，對於遇阻者來說，為時已晚，只能在路上過聖誕節了。雖然大堵塞源自疫情防控，但是一些評論家從中看到另外一種擔心，那就是假如英國退歐未能達成協議，那將出現怎樣的情況。

好在倫敦和布魯塞爾周四（12月24日）已經宣布，英國和歐盟已經達成退歐協議，讓人們長舒了一口氣。

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】