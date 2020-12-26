影／耶誕節秀肌肉！俄羅斯公開新「射後不理」防空飛彈

俄羅斯軍火巨頭卡拉希尼柯夫集團選在耶誕節公開新式9M333型地對空導引飛彈，宣稱此款飛彈具備「射後不理」功能，可擊毀低空飛行的飛機、直升機與無人機。

從試射影像可見，北約代號SA-13「囊鼠」的箭-10M（Strela-10M）型地對空飛彈系統對準目標後，9M333型飛彈隨即衝出，拉著尾焰與白色煙霧奔向一個光點，最後在夜空炸出一團煙火。

卡拉希尼柯夫集團表示，9M333型飛彈是一款高科技的自我歸向飛彈，具備獨特的影像對比、紅外線與反干擾等三種模式，可說是超過其他同級武器的重要優勢。發射後不需額外導引就可找到目標，同樣也不用處於目標視距之內，還能對付巡弋飛彈和各種傘降或模組化光學目標。