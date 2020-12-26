快訊

比照航空黑盒子 交部修法台鐵駕駛台內裝錄音錄影設備

鬍鬚張用進口豬掛台豬標章？中央畜產會指業者曾掛這保證

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／耶誕節秀肌肉！俄羅斯公開新「射後不理」防空飛彈

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯軍火巨頭卡拉希尼柯夫集團選在耶誕節公開新式「射後不理」地對空導引飛彈，宣稱可擊毀低空飛行的飛機、直升機與無人機，還能對付巡弋飛彈。畫面翻攝：The Sun
俄羅斯軍火巨頭卡拉希尼柯夫集團選在耶誕節公開新式「射後不理」地對空導引飛彈，宣稱可擊毀低空飛行的飛機、直升機與無人機，還能對付巡弋飛彈。畫面翻攝：The Sun

俄羅斯軍火巨頭卡拉希尼柯夫集團選在耶誕節公開新式9M333型地對空導引飛彈，宣稱此款飛彈具備「射後不理」功能，可擊毀低空飛行的飛機、直升機與無人機。

從試射影像可見，北約代號SA-13「囊鼠」的箭-10M（Strela-10M）型地對空飛彈系統對準目標後，9M333型飛彈隨即衝出，拉著尾焰與白色煙霧奔向一個光點，最後在夜空炸出一團煙火。

卡拉希尼柯夫集團表示，9M333型飛彈是一款高科技的自我歸向飛彈，具備獨特的影像對比、紅外線與反干擾等三種模式，可說是超過其他同級武器的重要優勢。發射後不需額外導引就可找到目標，同樣也不用處於目標視距之內，還能對付巡弋飛彈和各種傘降或模組化光學目標。

報導稱9M333型飛彈是在奧倫堡州的頓古茲靶場（Donguz range, Orenburg region）進行現地測試，結果圓滿成功，可望保護地面戰鬥部隊免受空襲與偵察機騷擾，現已開始大規模量產。除供俄羅斯陸軍部署使用外，卡拉希尼柯夫集團也認為9M333型飛彈出口外銷前景可期。

俄羅斯軍火巨頭卡拉希尼柯夫集團耶誕節宣布，9M333型飛彈已在奧倫堡州的頓古茲靶場完成測試，現已開始大規模量產。畫面翻攝：The Sun
俄羅斯軍火巨頭卡拉希尼柯夫集團耶誕節宣布，9M333型飛彈已在奧倫堡州的頓古茲靶場完成測試，現已開始大規模量產。畫面翻攝：The Sun
俄羅斯軍火巨頭卡拉希尼柯夫集團稱9M333型飛彈具備獨特的影像對比、紅外線與反干擾等三種模式，堪稱超過其他同級武器的重要優勢。畫面翻攝：The Sun
俄羅斯軍火巨頭卡拉希尼柯夫集團稱9M333型飛彈具備獨特的影像對比、紅外線與反干擾等三種模式，堪稱超過其他同級武器的重要優勢。畫面翻攝：The Sun

飛彈 俄羅斯

延伸閱讀

美耶誕節驚傳爆炸案 犯案者警告有炸彈似避免傷亡

英國女王耶誕節演說：你並不孤單

呼嘯劃破耶誕夜 中科院試射無限高飛彈畫面曝光

中科院暗晚實測攔截防空飛彈 研判驗證天弓三增程型

相關新聞

影／耶誕節秀肌肉！俄羅斯公開新「射後不理」防空飛彈

俄羅斯軍火巨頭卡拉希尼柯夫集團選在耶誕節公開新式9M333型地對空導引飛彈，宣稱此款飛彈具備「射後不理」功能，可擊毀低空...

分屍24歲女學生戀人 64歲俄知名歷史學家判刑12年半

俄羅斯64歲拿破崙專家索科洛夫（Oleg Sokolov）去年殺害並分屍24歲女學生戀人，今天遭判12年半有期徒刑

搞笑版英國女王耶誕文告 「幾可亂真」引兩極論戰

英國電視台「第四頻道」（Channel 4）一段以「深偽」（deepfake）電腦合成技術製播搞笑版女王耶誕文告影片，因...

大屠殺！不明槍手襲擊 衣索比亞222死

非洲國家衣索比亞西部的本尚古勒-古姆茲州（Benishangul-Gumuz ）23日發生攻擊慘案，目前造成222人死亡...

中共黨員與中企海外滲透 印度學者籲深加關切

對最近傳出中共黨員滲透印度及中國蒐集印度個人資料等報導，印度中國問題專家鄭嘉賓說，中共黨員大量參與監視和蒐集外國個人資訊...

德國柏林爆槍擊案 3人重傷送醫

德國消防單位說，德國首都柏林今天清晨發生槍擊案，有3人重傷送醫

好戰分子發射火箭 以色列報復空襲加薩巴人據點

以色列軍方表示，巴勒斯坦好戰分子昨天朝以色列南部發射2枚火箭後，以色列戰機今天攻擊加薩走廊數個巴人據點

印度擬售越南超音速飛彈 劍指中國大城與南海

印度媒體報導，隨著中印邊境對峙遲未解決，印度可能出售越南布拉莫斯超音速巡弋飛彈，劍指中國大城，轉移北京在喜馬拉雅山的焦點...

復飛又傳狀況 加航波音737-8 MAX因發動機問題迫降

加拿大航空公司（Air Canada）今天表示，一架搭載3名機組員由美國亞利桑那州飛往加拿大蒙特婁的波音737-8 MA...

教宗耶誕文告 籲疫情中勿讓利益凌駕愛的法則

教宗方濟各今天在耶誕文告中說，政治及商界領袖不可讓市場力量和專利法妨礙所有人取得2019冠狀病毒疾病（COVID-19）...

土耳其總統暗示：對以色列關係可以變好

土耳其總統艾爾段25日表示，對以色列關係變好是有可能的。他透露，雙方持續在情報的層面上進行會商，但也強調巴勒斯坦政策「是...

737-8 MAX發動機問題 加航機師被迫返航降落

加拿大航空公司（Air Canada）今天指出，所屬1架搭載3名組員由亞利桑那州飛往蒙特婁的波音737-8 Max型飛機...

熱門新聞

媽出門狂歡！3孩反鎖家中活活燒死 鄰居聽慘叫聲卻無力救援

永不忘記！美參議員不挺大選舞弊說法 川普飆罵要他們記著

美耶誕節驚傳爆炸案 犯案者警告有炸彈似避免傷亡

美田納西州耶誕節驚傳爆炸！電信、機場服務一度中斷

哈利、梅根被女王前員工嘲諷 重隱私還一天到晚發新聞

脫歐後世局巨變 英恐自陷孤立

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。