2020年德國境內難民申請人數 減少三成

據馮克傳媒集團（Funke Mediengruppe）旗下報紙援引歐盟統計局公布的數字稱，今年從1月到11月底，德國共收到93710份初次庇護申請，比去年同期減少了30.1%。

首次庇護申請總數大約30萬份

新冠疫情顯然是導致前往歐洲尋求庇護者人數減少的原因。據馮克傳媒集團旗下報紙報導，歐盟所有27個國家的庇護申請統計數字顯示，今年前9個月庇護申請數量下降了32.6%。截至9月底，歐盟國家統計的首次庇護申請總計309580份。上一季度的數據尚未全部統計完畢。

據報導，2020年德國仍然是在歐洲尋求庇護者的主要目的地。前9個月，在德國遞交的首次庇護申請佔全歐洲的24.3%。其次是西班牙佔22.8%，該國登記的首次庇護申請達到70655份。法國總共收到58468份，佔歐洲總數的19%。

匈牙利的庇護申請不超過百

據馮克傳媒集團旗下報紙的報導，德國、法國和西班牙的首次庇護申請加起來佔歐盟的三分之二。歐盟國家中尋求庇護者人數最少的是匈牙利。據布達佩斯政府公布的數據，今年1月至9月總共收到首次庇護申請70份。

李京慧/洪沙 (法新社、天主教通訊社)

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