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英相強生辦公室發表聲明談英歐協議：英國拿回自主權

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導

英國首相強生辦公室24日針對英歐貿易協議發表聲明，以條列方式指出：「協議達成。2016年公投以及去年大選所承諾英國民眾的所有事，都已透過這份協議達成。我們拿回金錢、邊界、法律、貿易及捕魚水域的控制權。

這份協議對英國的家庭和企業都是好消息，我們已和歐盟基於零關稅和零限額簽署第一份自由貿易協議。這也是雙方簽署的最大規模雙邊貿易協議，涵蓋6680億英鎊的貿易。

這份協議也保障我們不再受歐盟制肘，不被歐盟規定束縛，不在歐洲法院管轄下，並取回主權。這意味著我們自2021年1月1日開始擁有全然的政治與經濟獨立。

以積分為基礎的移民系統讓 我們對進入英國的人有完全的管控權，自由移動將會結束。

我們以破紀錄的時間，在極度挑戰性的條件下，向全英國交出這份偉大的協議，保障了我們的內部市場及北愛爾蘭的完整性。

我們完成了脫歐，如今能夠以一個獨立貿易國家的身分，完整利用所有可行的機會，和世界其他夥伴達成貿易協議。」

英國 歐盟 愛爾蘭

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