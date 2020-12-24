異國風情不再迷人 歐美富豪為防疫歸國

疫情使喜歡居住在亞洲大城市的歐美富有人士紛紛出走。根據統計，過去來自歐美的富有階級喜歡到亞洲的大城市如雅加達、曼谷等地方生活，享受異國風情、新興的商業環境，以及當地低廉的生活成本。然而因為疫情的原因，歐美富豪開始陸續離開，而當地賴以維生的僱傭、旅宿業也面臨失去大客戶的危機。

旅居亞洲因疫返鄉

經濟學人報導，亞洲的大城市如曼谷、雅加達等，因為異域風情以及新興商業環境，加上生活成本低，因此今年吸引大批歐美國家中高產階級前來旅遊長期居住。根據統計，2019年約有300萬來自歐美國家的中高產階級人士遍佈在亞洲各大城市居住，比1990年統計多70萬。

然而疫情爆發後，異國生活出現諸多不便，如缺乏良好醫療設施，與亞洲防疫文化措施格格不入等，因此許多人選擇搬回母國，也對當地的雇傭、旅館業者造成不少的損失。

經濟仰賴歐美移民

Oltnews報導，雖然這些從發達國家到發展中國家的居民，僅佔全球2.7億移民中很小的一部分，但這些人的消費力強且多是專業人才，對當地經濟扮演舉足輕重的角色。而疫情大大減少歐美人士在國外生活的吸引力。一家印尼的食品配送公司表示，來自歐美國家的移民喜愛旅行而且花錢大方，不少當地的企業都仰賴這些移民。

雖然到底有多少歐美人士自亞洲返國目前還沒有統一的數據，但各處統計都顯示的確有大批返國潮，如道6月為止，已有超過1500名居住非洲的美國公民返回自己國家，跨國房產業表示最近也接到許多返國客戶委託拋售或者出租在亞洲國家的住宅。

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