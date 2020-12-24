歐中投資協定 談判最後階段遇阻

歐中投資協定將保障歐洲企業在中國市場上與中國本土企業具有同等競爭條件、保障中企准入歐洲市場。

根據德新社周四（12月24日）得到的一份最新文件，中國新近在對歐企准入其市場方面作出新的讓步，但歐中之間仍存在一系列分歧。 雙方都希望在年底前至少達成一份基本協議。

德新社從該文件中獲知，歐委會副主席東布羅夫斯基斯（ValdisDombrovskis）和中國政府副總理劉鶴原計劃於周一視頻磋商，致力於解決剩余問題，但這一高級別對話將延期至聖誕節後。根據該文件，需在「政治層面」作進一步磋商的剩余領域中包括勞工權益問題。

德新社報導說，在華歐企在公開招標中受歧視這一棘手問題被擱置，不過，在有關政府補貼問題，雙方就實現更多透明性達成共識。

根據來自布魯塞爾的有關內部文件，在海空交通運輸服務、金融、電腦、科研和開發領域、新能源機動車、電信、雲服務，以及私營醫院運作等領域，北京都有新讓步。

報導稱，該投資協定草案開首便強調了雙方「創造旨在促進、擴展貿易和投資的更佳環境」的意願。該草案稱，歐中投資協定將成為一種積極的、高度自由的投資所必需的協定。

凝煉／洪沙（德新社）

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